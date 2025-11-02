Weather Today: दिन गर्म, रातें ठंडी- मौसम में आने लगी सर्दी की आहट

मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर कृषि पर भी देखा जा रहा है। किसान वर्ग के लिए यह समय रबी फसलों की बुवाई की तैयारी का है। ठंडी और शुष्क हवाएं गेहूं, चना और मटर जैसी फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे आने वाले सप्ताह में नमी की स्थिति का ध्यान रखते हुए बुवाई की प्रक्रिया शुरू करें। वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सुबह-शाम की ठंडक के कारण लोग अब धीरे-धीरे गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। बाजारों में भी स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़ों की बिक्री में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।