Weather Today: दिन गर्म, रातें ठंडी- मौसम में आने लगी सर्दी की आहट

Warm Days, Chilly Nights:  लखनऊ में मौसम ने करवट ले ली है। दिन में हल्की गर्माहट तो रातों में ठंडक बढ़ने लगी है। तापमान में अंतर बढ़ने से हवा में नमी और हल्की धुंध दिखने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 02, 2025

Weather Update (फोटो सोर्स : AI)

Weather Update (फोटो सोर्स : AI)

Weather Alert: राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने धीरे-धीरे करवट लेना शुरू कर दिया है। दिन के समय जहां हल्की गर्माहट का एहसास है, वहीं रातों में ठंडक ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर ने हवा में नमी की मात्रा को भी प्रभावित किया है। यह संकेत है कि सर्दियां अब धीरे-धीरे अपने आगमन की ओर हैं।

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। तापमान में यह असमानता नमी और ठंडक के मिश्रित असर को दर्शाती है। हवा में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम 64 प्रतिशत रही, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की उमस का अनुभव भी हुआ।

शुष्क हवाओं के प्रभाव में पूरा उत्तर प्रदेश

मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार, इस समय उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शुष्क हवाओं के प्रभाव में है। इसका अर्थ है कि वातावरण में नमी की कमी के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल हवा का रुख उत्तर-पश्चिम दिशा से है, जो अपेक्षाकृत ठंडी और सूखी होती है। उन्होंने बताया कि अगले दो से तीन दिनों तक आसमान साफ रहेगा और मौसम सामान्य रहेगा। लखनऊ और आसपास के जिलों,जैसे बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, और उन्नाव में दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी महसूस हुआ तापमान का अंतर

  • राज्य मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
  • वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में दिन का तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक कम दर्ज किया गया।
  • वहीं सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और फुरसतगंज में रातें सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक गर्म रहीं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव मानसूनी हवाओं के पूरी तरह विदा होने और उत्तर की ठंडी हवाओं के धीरे-धीरे सक्रिय होने का परिणाम है। इस कारण प्रदेश में दिन के समय हल्की गर्मी जबकि रात में ठंडी हवा का अहसास बढ़ गया है।

नमी और धुंध का बढ़ा असर

हालांकि फिलहाल बारिश का कोई संकेत नहीं है, लेकिन हवा में बढ़ती नमी के कारण सुबह-सुबह हल्की धुंध और कुहासा दिखने लगा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले सप्ताह में सुबह और देर रात में दृश्यता में कमी आ सकती है, हालांकि यह अभी हल्के स्तर पर रहेगी। शहर के कई क्षेत्रों  खासकर नदी किनारे और खुले इलाकों  में सुबह की सैर करने वालों को हल्की ठंड का अनुभव होने लगा है। यही नहीं, सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवा के झोंके अब लोगों को गर्म कपड़ों की याद दिलाने लगे हैं।

त्योहारों के बाद मौसम में बदलाव

दीपावली और छठ पर्व के आसपास हर साल मौसम में परिवर्तन देखा जाता है। इस बार भी वही स्थिति बनती दिख रही है। अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में उत्तर भारत में तापमान में गिरावट स्वाभाविक है। लखनऊ जैसे शहरों में, जहां दिन में धूप तेज होती है, वहीं रातों में तेजी से ठंडक बढ़ने लगती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, नवंबर के मध्य तक तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह से राजधानी में सर्दी अपने पूरे रंग में नजर आएगी।

कृषि और जनजीवन पर असर

मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर कृषि पर भी देखा जा रहा है। किसान वर्ग के लिए यह समय रबी फसलों की बुवाई की तैयारी का है। ठंडी और शुष्क हवाएं गेहूं, चना और मटर जैसी फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे आने वाले सप्ताह में नमी की स्थिति का ध्यान रखते हुए बुवाई की प्रक्रिया शुरू करें। वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सुबह-शाम की ठंडक के कारण लोग अब धीरे-धीरे गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। बाजारों में भी स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़ों की बिक्री में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी सलाह

तापमान में दिन और रात के बीच बढ़ते अंतर का असर सेहत पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में सर्दी-जुकाम, गले में खराश और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चिकित्सकों का सुझाव है कि सुबह और शाम बाहर निकलते समय हल्का गर्म कपड़ा जरूर पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

राज्य मौसम केंद्र के अनुसार, अगले पांच दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री और रात का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस दौरान हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी बनी रहने की संभावना है, जिससे रातों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे आने लग सकता है, जिससे ठंड की शुरुआत मानी जाएगी।

राजधानी में बढ़ी सुबह की रौनक

मौसम में आई इस ताजगी का असर लखनऊ की सुबहों पर साफ दिख रहा है। गोमती नदी के किनारे, हजरतगंज पार्कों और गोमतीनगर के हरियाली वाले इलाकों में सुबह-सुबह टहलने और योग करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि अब सुबह का मौसम सुहावना हो गया है  न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा ठंड। पर जैसे-जैसे सूरज ढलता है, हवा में ठंडक तेजी से बढ़ने लगती है।

02 Nov 2025 08:09 am

