Cold Wave UP: ठंडी हवाओं से यूपी में तापमान 6° तक नीचे, 16 नवंबर तक आंशिक शीतलहर जारी रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। यह स्थिति आगामी 24 घंटों तक जारी रह सकती है। इसी के आधार पर प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों,जैसे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, फतेहपुर, बांदा आदि जिलों में 16 नवंबर की देर रात/सुबह तक आंशिक शीतलहर (Marginal Cold Wave) चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से शीतलहर का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो जाता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 1–4 डिग्री नीचे ही रहते हुए भी कुछ राहत मिलती है।