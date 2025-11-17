Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Cold Wave: नवंबर में ही बढ़ी कड़ाके की ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, बर्फबारी का असर तेज

Cold Wave Grips UP: उत्तर भारत में नवंबर की ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 17, 2025

कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई सिहरन (फोटो सोर्स : Patrika)

कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई सिहरन (फोटो सोर्स : Patrika)

Cold Wave 2025: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में नवंबर का महीना इस बार विशेष रूप से ठंडा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और राजधानी दिल्ली तक, हर जगह तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर जैसी स्थिति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को नवंबर में ही दिसंबर-जनवरी जैसी ठिठुरन महसूस होने लगी है।

यूपी में पारा 10 डिग्री से नीचे; कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति

बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार की रात कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, मेरठ और बुलंदशहर जैसे कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। सामान्यतःनवंबर के पहले पखवाड़े में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन इस बार हालात अलग हैं।

कानपुर और बाराबंकी में रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। प्रयागराज, उरई, गोंडा, सीतापुर और फतेहपुर में भी सुबह-शाम शीतलहर जैसी स्थिति दर्ज की गई। कई स्थानों पर लोग सुबह के समय घने कोहरे और ठंडी हवा के कारण अपने घरों से देर तक बाहर नहीं निकल सके। मौसम विभाग का कहना है कि यह गिरावट सीधे तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव का परिणाम है।

पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएँ अत्यधिक सक्रिय थीं, जिनकी गति सामान्य से अधिक रही। ये हवाएँ मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से गिराने का काम करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पछुआ हवाओं की तेज रफ्तार के कारण ही यूपी में रात के तापमान में तेज गिरावट देखी गई। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने सोमवार से पछुआ हवाओं की गति कम होने की संभावना जताई है। इससे रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला कुछ थम सकता है और शीतलहर का असर भी धीरे-धीरे कम होगा।

दिन में मिलेगी गुनगुनी धूप, पर सुबह-शाम रहेगी ठंड

सोमवार से मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, दिन में धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और देर शाम फिर भी ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों की ठंड बढ़ी

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों,जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह से भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। कश्मीर घाटी के कई क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुँच चुका है। हिमाचल के केलांग, किन्नौर और स्पीति घाटी में पारा -5 डिग्री तक गिर गया है।

इस लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। जब पहाड़ों पर ठंडी हवाएँ नीचे उतरती हैं, तो यह हवा मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से कम कर देती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तक नवंबर के मध्य में ही भीषण ठंड महसूस की जा रही है।

दिल्ली में तीन साल का सबसे ठंडा नवंबर दिन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले तीन वर्षों में नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी सुबह के समय घना कोहरा और तेज़ सर्द हवा चली। इससे लोगों ने दिन ढलते ही मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया।

पूर्वी भारत में भी ठंड ने पकड़ी रफ्तार

सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि ओडिशा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ओडिशा के कुछ जिलों में रात का तापमान सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और उत्तरी ठंडी हवाओं से पैदा हुई है।

आने वाले दिनों में क्या होगा

मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि 17 नवंबर की रात एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में तापमान में हल्की वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन यह राहत लंबी नहीं रहेगी। जैसे ही यह विक्षोभ आगे बढ़ेगा, तापमान फिर नीचे आएगा। 21 नवंबर को एक और बड़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके चलते पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिसके प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ने की आशंका है। दिसंबर की ठंड नवंबर में ही महसूस होने लगेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष उत्तरी भारत में सर्दी सामान्य से अधिक कड़ी हो सकती है।

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

  • मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लोगों को विशेष सावधानियाँ बरतने की सलाह दी है.
  • सुबह और शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े अवश्य पहनें
  • बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्ति ठंड से विशेष सावधानी रखें
  • रूम हीटर का सुरक्षित उपयोग करें
  • वाहन चलाते समय कोहरे की स्थिति में गति धीमी रखें
  • सुबह सैर या व्यायाम बहुत ठंड में न करें
  • गर्म तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं
  • असमय ठंड से आम जीवन पर पड़ा असर
  • यूपी और आसपास के राज्यों में ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।
  • सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी कठिनाई हो रही है
  • सुबह-सुबह निकलने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है
  • खुले में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों को कठिनाई बढ़ी
  • स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सर्दी-जुकाम, दमा और सांस संबंधी मरीजों को विशेष सावधानी की सलाह दी है

ये भी पढ़ें

Air Pollution: लखनऊ की हवा खराब, पारा भी गिरा, बीपी और सीने की तकलीफ से परेशान हुए लोग
लखनऊ
तापमान गिरते ही बढ़ी सांस की तकलीफ, बीपी और हार्ट अटैक का खतरा भी दोगुना (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#GujaratWeather

#WeatherNews

cm yogi

up weather

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 04:02 pm

Published on:

17 Nov 2025 04:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Cold Wave: नवंबर में ही बढ़ी कड़ाके की ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, बर्फबारी का असर तेज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

दिल्ली ब्लास्ट केस अपडेट: कौम का कर्ज उतारना चाहती थी शाहीन; मुजम्मिल की डायरी से ‘ऑपरेशन हमदर्द’ का खुलासा

delhi blast case update muzammil diary reveals details of operation hamdard this thing came regarding shaheen
लखनऊ

Delhi Blast: डॉ. परवेज लिंक से यूपी में बढ़ा अलर्ट, एटीएस छात्रों और संदिग्ध नेटवर्क में छिपे स्लीपिंग मॉड्यूल तलाश रही

UP में ‘स्लीपिंग मॉड्यूल’ का साया गहराया: ATS की खोज नए मोड़ पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

हार्ट अटैक मरीजों को बड़ी राहत, अब यूपी के अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा 40 हजार का जीवन रक्षक इंजेक्शन

UP Government Health Scheme (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद गहराया, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले अभ्यर्थियों ने याची लाभ देने की मांग दोहराई

लंबे समय से अटका विवाद, अब निर्णायक क्षण (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Delhi Blast: ATS ने तीन दिन की रेकी के बाद लखनऊ से 2 संदिग्धों को उठाया, डॉक्टर भाई-बहन समेत 5 पहले ही अरेस्ट

delhi blast case ats lucknow arrests two suspects doctor siblings network
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.