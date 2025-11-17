Cold Wave: नवंबर में ही बढ़ी कड़ाके की ठंड, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, बर्फबारी का असर तेज

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाएँ अत्यधिक सक्रिय थीं, जिनकी गति सामान्य से अधिक रही। ये हवाएँ मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से गिराने का काम करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पछुआ हवाओं की तेज रफ्तार के कारण ही यूपी में रात के तापमान में तेज गिरावट देखी गई। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने सोमवार से पछुआ हवाओं की गति कम होने की संभावना जताई है। इससे रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला कुछ थम सकता है और शीतलहर का असर भी धीरे-धीरे कम होगा।