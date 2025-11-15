Air Pollution: लखनऊ की हवा खराब, पारा भी गिरा, बीपी और सीने की तकलीफ से परेशान हुए लोग

Cold Wave + Pollution Trigger Health Crisis: सर्द हवाओं और बढ़ते प्रदूषण के दोहरे हमले ने राजधानी निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह में अस्पतालों में सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न, तेज खांसी, अस्थमा अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे “सी-सॉ इफेक्ट” बता रहे हैं,जहां तापमान में गिरावट और प्रदूषण में बढ़ोतरी मिलकर बुजुर्गों, हृदय रोगियों और बच्चों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है।