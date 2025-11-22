‘SIR के दौरान कांग्रेसियों के नाम काट दिए जाएं और BJP…’ चुनाव आयोग पर अजय राय ने यूं कसा तंज

अजय राय का आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि BJP चुनावी प्रक्रिया से हर उस बाधा को खत्म करना चाहती है, जो उसके राजनीतिक हित में नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल ही में एक BJP नेता ने खुले तौर पर कहा था कि सूची पुनरीक्षण के दौरान कांग्रेसियों के नाम काट दिए जाएं, जबकि BJP कार्यकर्ताओं के नाम जोड़ दिए जाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक उस BJP विधायक पर क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।