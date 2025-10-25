‘युवा पकौड़े तलने के लिए मजबूर’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले- PM मोदी दे रहे देश को धोखा

सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि NDA का ठगबंधन पूरे देश को लूट रहा है। लोगों को नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए ये सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंन कहा कि बिहार में 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जा रहे हैं। चूहे यहां बांध और पुलिया भी खा जा रहे हैं। ऐसा ठगबंधन बिहार में देखने को मिल रहा है। जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपनी जेब भर रहे हैं। महागठबंधन में महिला, पुरुष और सभी जाति के लोग हैं। हम लोग सभी को एक साथ लेकर चलना जानते हैं। बिहार में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है।