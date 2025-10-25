‘युवा पकौड़े तलने के लिए मजबूर’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले- PM मोदी दे रहे देश को धोखा

सुरेंद्र राजपूत ने NDA पर जोरदार हमला बोला। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने PM नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस वजह से वह पकौड़े तलने के लिए मजबूर हो गए हैं।
उन्होंने कहा, "PM नरेंद्र मोदी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछले 11-12 सालों से देश को धोखा दे रहे हैं। PM बोल रहे हैं कि हमने लोगों को सोशल मीडिया पर सेल्फी लेना और रील बनाना सिखा दिया है। कोई मुझे भी तो बताए कहां कोर्स चल रहा है और उसमें PM मोदी क्या कर रहे हैं।''
दरअसल, समस्तीपुर में रैली के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार के नौजवानों ने सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। वहां रील बन रही हैं। सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। इसमें BJP और NDA की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट से अच्छी कमाई युवा कर रहे हैं।
सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि NDA का ठगबंधन पूरे देश को लूट रहा है। लोगों को नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए ये सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंन कहा कि बिहार में 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जा रहे हैं। चूहे यहां बांध और पुलिया भी खा जा रहे हैं। ऐसा ठगबंधन बिहार में देखने को मिल रहा है। जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, सब अपनी जेब भर रहे हैं। महागठबंधन में महिला, पुरुष और सभी जाति के लोग हैं। हम लोग सभी को एक साथ लेकर चलना जानते हैं। बिहार में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग