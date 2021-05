यूपी में रफ्तार पकड़ रहा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, सीएम योगी ने कहा - एक भी नागरिक इससे वंचित न रहे

Corona Update in UP- CM Yogi asks to speed up vaccination campaign. यूपी में अब तक कोविड की 1,47,68,598 डोज लोगों को दी चुकी हैं और प्रतिदिन वैक्सीनेशन का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है।

लखनऊ. Corona Update in UP- CM Yogi asks to speed up vaccination campaign. कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) के खिलाफ सबसे कारगर हथियार मतलब कोरोना वैक्सीन का अभियान उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक कोविड की 1,47,68,598 डोज लोगों को दी चुकी हैं और प्रतिदिन वैक्सीनेशन का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। देखने को मिल रहा है कि अन्य राज्यों में वैक्सीनेशन में परेशानी आ रही है, लेकिन यूपी में चल रहे अभियान पर कोई नकारात्मक असर देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि यह और मजबूत होता जा रहा है। इसमें आगे कोई रुकावट न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास में जुटे हैं। ग्लोबर टेंडर पहले ही जारी हो चुका है। सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपये भी एडवांस में दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि यूपी में भी नागरिक कोविड टीका-कवर से वंचित न रहे। निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित अथवा अन्य जरूरतमंद लोगों का भी टीकाकरण किया जाए।

टीकाकारण अभियान में यूपी नंबर एक-

टीकाकारण अभियान में यूपी देश का नम्बर वन है। शुक्रवार तक 45 वर्ष से अधिक और 18-44 आयु वर्ग के 1,14,67,023 लोगों को पहली डोज, तो 31,16,480 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। 18 नगर निगमों में 18-44 आयु वर्ग के 3,15,532 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अभी तक 18 जिलों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो रहा था, लेकिन अब सोमवार से टीकाकरण का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें अन्य 23 जिलों में भी अभियान शुरू होगा।

20 करोड़ रुपए से मंगाई गईं एक करोड़ वैक्सीन-

सरकार बीमारी से रोकथाम के लिये 40 मिलियन दवाओं की डोज की उपलब्धता बनाकर रखना चाहती है। प्रदेश के लोगों को लगातार कोरोना का टीका लगता रहे इसके लिये सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपये का एडवांस दिया है। इस बड़ी धनराशि से प्रदेश में एक करोड़ वैक्सीन मंगाई गई है। स्टेट प्लेन भेजकर 50-50 लाख टीके के डोज मंगवाने में भी यूपी ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। उनकी ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार को लगातार बढ़ाया जा रहा है।