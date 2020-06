Coronavirus in UP update: एक दिन में सर्वाधिक 24 की मौत, 480 मामले आए सामने

लखनऊ. यूपी में कोरोनावायरस (coronavirus in UP) के नए मामलों के साथ ही अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले तीन दिनों में बड़ी संख्या (62) में लोगों ने जान गवाई (death due to corona) है। गुरुवार को 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इससे पूर्व बुधवार को 20 तो मंगलवार को 18 लोगों की कोरोना ने जान ले ली थी। यूपी में अब तक कोरोना से कुल 345 लोगों की मृत्यु हुई है। गुरुवार को 480 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा 12088 पहुंच गया। यूपी स्वास्थ्य विभाग (UP health Department) प्रमुख सचिव अमित मोहन (Amit Mohan) ने बताया कि यूपी में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4451 है। अभी तक 7292 लोग पूरी तरह ठीक होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं। कानपुर में 14, बिजनौर में 15, आजमगढ़ में तीन, हमीरपुर में पांच, उन्नाव में 13 नए मामले सामने आए हैं।

अमित मोहन ने बताया कि कल प्रदेश में 15079 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में 4 लाख 11 हजार से ज्यादा सैंपल विभिन्न प्रयोगशालाओं में टेस्ट किए गए हैं। बुधवार को 5-5 सैंपल के 1248 पूल लगाए गए जिसमें से 164 पूल में पॉजिटिविटी पाए गए। व 10-10 सैंपल के 84 पूल लगाए गए जिसमें से 7 पूल में पॉजिटिविटी पाई गई। उन्होंने आगे कहा कि आशा वर्कर्स ने अब तक 15,13,585 कामगारों/ श्रमिकों की ट्रैकिंग की है।

डिलेवरी ब्वॉय, न्यूज पेपर वेंडर और दूध वालों की होगी सैंपलिंग-

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताया कि 1,15,333 सर्विलांस टीमों के माध्यम से 88 लाख 7 हजार 958 घरों के 4 करोड़ 48 लाख 429 लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन्हीं समितियों के माध्यम से कल से एक सप्ताह का टार्गेटेड सैम्पलिंग का नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत 12 जून को पूरे प्रदेश में ओल्ड एज होम, नारी निकेतन, अनाथालय और जुवेनाइल होम में रैंडम सैम्पल लिया जाएगा। वहीं 13 जून को प्रदेश के शहरी इलाकों में पड़ने वाली बस्तियों में सैम्पलिंग करेंगे। ऐसे ही 14 जून को डिलेवरी ब्वॉय, न्यूज पेपर वेंडर और दूध वालों का सैम्पल लिया जाएगा। इसी तरह से अन्य दिनों में आयुष्मान मित्र, हॉस्पिटल के गार्ड और फार्मासिस्ट का सैम्पल लेंगे। बहुत ज्यादा मोबाइल रहने वाले लोगों के लिए यह अभियान प्रदेश में पूरे सप्ताह चलाया जाएगा।