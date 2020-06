Corona in UP: यहां के नायब तहसीलदार व पत्नी संक्रमित, रेलकर्मी की हुई मौत, आज कुल 596 मिले पॉजिटिव

लखनऊ. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 596 कोरोना (Coronavirus in UP) केस सामने आए हैं। जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 17,777 पहुंच गई है। इनमें एक्टिव केसों की संख्या 6186 है। अब तक 10995 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, इनमें रविवार तक 626 संक्रमित लोग ठीक होकर घर गए। यूपी स्वास्थ्य विभाग (UP health department) के प्रमुख सचिव अमित मोहन ने कहा कि डिस्चार्ज होने का प्रतिशत और बढ़ रहा है। अब 62.01 प्रतिशत लोग डिस्चार्ज हुए है।

यूपी में अब तक कोरोने से 550 लोगों की मौत हुई है, जिसमें रविवार को 21 लोगों की जान गई है। लखनऊ में डायबिटीज से पीड़ित रेलकर्मी की भी रविवार को कोरोना से मौत हुई, जिसके साथ ही राजधानी में मरने वालों का आंकड़ा 13 पहुंच गया है। रविवार को शामली में 15, बलिया में 10, जालौन में 4, मैनपुरी में 8, बागपत में 11, हरदोई में 8, फर्रूखाबाद में 7, मऊ में 7, एटा में डॉक्टर समेत 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

नायब तहसीलदार व उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित-

हाथरस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को तहसील सदर के नायब तहसीलदार व उनकी पत्नी भी जांच में कोरोना पॉजिटव निकले। इसके साथ ही आज कुल 16 नए मामले सामने आए हैं। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने इसकी पुष्टि की है।

देर से हुई बैठक-

सूर्यग्रहण के चलते रविवार को आज कोविड 19 को लेकर सीएम योगी की बैठक शाम के वक्त हुई जिसके चलते अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व यूपी स्वास्थ्य प्रमुख अमित मोहन ने देर से ही प्रेस वार्ता की। अमित मोहन ने बताया कि आज 16125 सैंपलों की टेस्टिंग की गई। अब तक प्रदेश में कुल 5,60,697 सैंपलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। RT-PCR टेस्ट के साथ अब जल्द ही कुछ चयनित जनपदों में हम एंटीजन टेस्ट शुरू करेंगे।