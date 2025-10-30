Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Weather Alert: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर:  भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, होने लगा ठंड का एहसास 

UP Cyclone Mountha Weather Emergency  Alert:अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा अब उत्तर प्रदेश तक पहुँच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि  31 अक्टूबर को प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश, तेज हवाए और गरज-चमक की संभावना है।दो मंडल में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 30, 2025

भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (फोटो सोर्स : AI)

भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (फोटो सोर्स : AI)

UP Weather Emergency Alert: अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Mountha) का असर अब उत्तर भारत में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दो दिनों-30 और 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गरजने की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वांचल के जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।

पूर्वांचल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी से होते हुए ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव अब पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है।  लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि तूफान मोंथा के कारण पूर्वी हवाओं का दबाव बढ़ गया है, जिससे नमीयुक्त वायु प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में सक्रिय हो गई है। इससे 30 और 31 अक्टूबर को वाराणसी-मिर्जापुर मंडल में भारी बारिश की पूरी संभावना है।”

तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के लगभग 31 जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएँ चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इन जिलों में खासतौर पर किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोग पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में रुकने से बचें। बिजली गिरने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। -मौसम विभाग, लखनऊ केंद्र

कहां-कहां दिखेगा तूफान मोंथा का असर

मोंथा तूफान का असर केवल तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसमें शामिल हैं ,वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद (प्रयागराज), चंदौली, अंबेडकरनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फैजाबाद (अयोध्या), सीतापुर, लखीमपुर खीरी, और बाराबंकी। इनमें से वाराणसी और मिर्जापुर मंडल को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र माना गया है।

तापमान में आएगी गिरावट

मोंथा तूफान के असर से दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 18–20 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इससे लोगों को दिन में हल्की ठंडक का अहसास होगा। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक यह ठंडक बनी रह सकती है।

किसानों के लिए चेतावनी और सुझाव

भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। कृषि विभाग ने भी किसानों को एडवाइजरी जारी की है -

  • खेतों में खड़ी फसलों, विशेषकर धान की कटाई को लेकर सावधानी बरतें।
  • कटी हुई फसल को खुले में न छोड़ें, उसे सुरक्षित स्थान पर रखें।
  • पशुओं को खुले स्थान या पेड़ों के नीचे न बाँधें।
  • बिजली गिरने की स्थिति में खेत या खुले स्थान से तुरंत दूर हट जाएँ।
  • कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बारिश की तीव्रता बहुत अधिक नहीं हुई, तो यह नमी रबी फसलों के लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है।

सड़कों  और जनजीवन पर पड़ेगा असर 

लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में बारिश के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। नगर निगम और जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान जलभराव, बिजली कटौती और पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है और लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी कारण घर से बाहर न निकलें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें।

सतर्क रहें, अफवाहों से बचें

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (SDMA) ने जनता से अपील की है कि वे मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अगर तेज हवा या बारिश के दौरान कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।

हेल्पलाइन नंबर: 1070 (राज्य स्तर) / 1077 (जिला स्तर)

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

  • 30 अक्टूबर (गुरूवार): वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही में भारी वर्षा की संभावना।
  • 31 अक्टूबर (शुक्रवार): सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी।
  • 1 नवंबर (शनिवार): तूफान कमजोर पड़ने की संभावना, लेकिन हल्की वर्षा जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Cyclone METHA: मैंथा चक्रवात से यूपी में बदला मौसम, बारिश ने बढ़ाई ठंड-लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट
लखनऊ
मौसम की करवट से बारिश ने बढ़ाई ठंड (फोटो सोर्स : AI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

CG Weather Update

cm yogi

CSA Kanpur weather

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather Alert: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर:  भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, होने लगा ठंड का एहसास 

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP Contract Teachers: 10 नए मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सोना-चांदी के भाव उछले, जानें 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

Gold Silver Update (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

मायावती की ‘पीली फाइल’ का राज ! मुस्लिम नेताओं को सौंपा 100 कामों का लेखा-जोखा, सपा-कांग्रेस पर बोला हमला

मायावती
लखनऊ

CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

cm yogi adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.