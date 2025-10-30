UP Weather Alert: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर:  भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, होने लगा ठंड का एहसास 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा बंगाल की खाड़ी से होते हुए ओडिशा और झारखंड की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव अब पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि तूफान मोंथा के कारण पूर्वी हवाओं का दबाव बढ़ गया है, जिससे नमीयुक्त वायु प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में सक्रिय हो गई है। इससे 30 और 31 अक्टूबर को वाराणसी-मिर्जापुर मंडल में भारी बारिश की पूरी संभावना है।”