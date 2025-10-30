Cyclone Mountha: मोंथा चक्रवात से बदला मौसम: बारिश और हवाओं से ठंड बढ़ी, धान की फसल पर संकट

बाराबंकी, गोंडा, अंबेडकरनगर और बहराइच जिलों में किसानों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। कई जगहों पर खेतों में कटे हुए धान के पूले पड़े हैं जो अब भीग गए हैं। इससे दाने सड़ने और अंकुरित होने का खतरा है। बाराबंकी के सिरौलीगौसपुर क्षेत्र के किसान रामसेवक, लव कुश, पवन और सुनील ने बताया कि बेमौसम बारिश ने फसल बर्बादी की आशंका बढ़ा दी है। “धान की फसल अब कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन बारिश ने काम रोक दिया है। खेतों में पानी भर गया है और धान गिरने लगा है,” उन्होंने कहा।