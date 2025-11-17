Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Fish Death: गोमती में मृत मिली मछलियां, मंत्री के मत्स्य प्रवाह कार्यक्रम पर उठा सवालों का तूफान, वीडियो वायरल

Dead Fish Spark Controversy: लखनऊ में गोमती नदी में मत्स्य बीज प्रवाह कार्यक्रम के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब मंत्री संजय निषाद द्वारा प्रवाहित की गई मछलियों में कई मृत पाई गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कार्यक्रम की पारदर्शिता, विभागीय लापरवाही और मंत्री के दावों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 17, 2025

मंत्री के ‘मत्स्य बीज प्रवाह कार्यक्रम’ पर सवालों की बौछार (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

मंत्री के ‘मत्स्य बीज प्रवाह कार्यक्रम’ पर सवालों की बौछार (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

Fish Death Controversy: गोमती नदी में मत्स्य संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम ने सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जब यह सामने आया कि जिन प्लास्टिक बैगों से मंत्री स्वयं मछलियों को नदी में प्रवाहित कर रहे थे, उनमें से बड़ी संख्या पहले से ही मृत थी। लखनऊ के लक्ष्मण झूला पार्क स्थित गोमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि पानी में छोड़ी गई कई मछलियां तुरंत ही नीचे चली गई और बिल्कुल नहीं हिलीं, जिससे स्पष्ट हो गया कि वे कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मर चुकी थी।

सोमवार को हुए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद, प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए मंच सजा था, मीडिया मौजूद थी और फोटो शूट भी जमकर हुआ। मंत्री ने किनारे पर खड़े होकर और बाद में नाव में बैठकर भी मछलियों को नदी में छोड़ते हुए कई फोटो खिंचवाईं। लेकिन कार्यक्रम के कुछ मिनटों बाद ही नदी के किनारे मृत मछलियों का तैरना इस सजी-संवरी सरकारी तैयारियों पर भारी पड़ गया।

स्थानीय लोगों और मछुआरों ने जताई नाराज़गी

कार्यक्रम के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने देखा कि पैकेटों से निकाली गई कई मछलियां पानी में जाते ही निष्प्राण होकर नीचे बैठ गईं। यह दृश्य देखकर उनमें नाराज़गी और हैरानी दोनों दिखाई दी। कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि "अगर मछलियां पहले से ही मरी पड़ी थीं, तो यह कार्यक्रम महज दिखावा है।

वहीं, मौके पर मौजूद मछुआरों ने भी इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्लास्टिक बैगों में मछलियों को कई घंटों तक बंद रखने से उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मछुआरों के अनुसार, लगभग 10 प्रतिशत मछलियां बैग के भीतर ही मर जाती हैं। नदी में पहुंचने के बाद लगभग 50 प्रतिशत मछलियां गंदे पानी की वजह से कुछ घंटों में ही दम तोड़ देती हैं। कुल मिलाकर मुश्किल से 40 प्रतिशत ही जीवित रह पाती हैं। उनका कहना था कि “नदी का पानी इतना गंदा है कि स्वस्थ मछलियां भी मुश्किल से जीवित रह पाती हैं, और यहां तो जो मछलियां छोड़ी जा रही थीं, उनमें कई पहले से आधी मृत थीं।”

कार्यक्रम का उद्देश्य और सरकारी दावा

मत्स्य विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन बढ़ाने और नदी में मत्स्य संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि पहले नदियों में छोड़ी गई मछलियों की मृत्यु दर लगभग 30 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 10 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछुआरा समाज को मजबूत करने और प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इस तरह के कार्यक्रम उसी दिशा में एक प्रयास हैं।

लेकिन मौके की हकीकत ने खोला दूसरा सच

मंत्री के दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच इस कार्यक्रम ने बड़ा अंतर उजागर कर दिया। मछुआरों और स्थानीय लोगों का मानना है कि पैकेटों में मछलियों को घंटों भर कर रखने से ऑक्सीजन बेहद कम हो जाती है। रिवर फ्रंट क्षेत्र में पानी अक्सर स्थिर रहता है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल और भी कम होता है। नदी में गंदगी, सीवेज और कचरे के कारण जलीय जीवन पहले ही संकट में है। ऐसे में बिना वैज्ञानिक देखभाल के इस तरह मछलियां छोड़ना सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भी देखा जा सकता है कि नदी के किनारे और बीचोंबीच कई मरी हुई मछलियां तैर रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सरकार के ऐसे आयोजनों को “दिखावटी कार्यक्रम” बताने लगे हैं।

मंत्री का फोटोशूट भी बना चर्चा का विषय

  • कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय निषाद का बार-बार फोटो करवाना भी लोगों की चर्चा का विषय बना।
  • पहले किनारे से
  • फिर नाव में बैठकर

और बार-बार मछलियों को पानी में छोड़ते हुए तस्वीरें खिंचवाना। इन सबने यह प्रभाव छोड़ा कि कार्यक्रम प्रचार प्राथमिकता को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया, न कि वास्तविक संवर्धन को। इसी बीच जब पानी में उतराई हुई मछलियां नज़र आईं, तो लोगों ने कहा कि फोटो ज्यादा खींची गईं, मछलियों की हालत कम देखी गई।

विभागीय लापरवाही भी उजागर

कार्यक्रम में मौजूद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी मछलियों की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं की। न पैकेटों की स्थिति देखी गई,न मछलियों की सक्रियता,न नदी के पानी की गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान अधिकारी मंच और मीडिया समन्वय में अधिक व्यस्त नजर आए, जिससे यह सवाल उठे कि क्या ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तव में नदी में जीवन बढ़ाना है या महज सरकारी रिपोर्टों को भरना।

गोमती की हालत और गंभीर सवाल

गोमती नदी की स्थिति पहले से ही खराब है।

  • शहर भर का सीवेज
  • औद्योगिक प्रदूषण
  • ठोस कचरा
  • पानी में कम ऑक्सीजन स्तर

इन सबकी वजह से नदी में जीव-जंतु तेजी से घट रहे हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम बिना किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के केवल प्रतीकात्मक साबित हुआ।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन पर भीड़ बेकाबू, ASP अनुज चौधरी ने सेवादार को खींचकर निकाला
मथुरा
Banke Bihari Temple VIP Darshan (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 11:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Fish Death: गोमती में मृत मिली मछलियां, मंत्री के मत्स्य प्रवाह कार्यक्रम पर उठा सवालों का तूफान, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

House Tax: गृहकर बढ़ोतरी पर रोक से दो लाख भवनस्वामियों को राहत, जलकर भी घटेगा; समिति करेगी पूरी जांच

नगर निगम की समिति 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट; GIS सर्वे में बढ़ाए गए गृहकर पर उठे सवाल, जलकर की गणना में भी बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, बोले – ये सत्ता के गुरुर में…

लखनऊ

PMMSY: गोमती में 2 लाख मेजर कार्प संचय, मंत्री निषाद ने दिए प्रमाण-पत्र, यूपी ने बढ़ाया मत्स्य विकास मिशन

मंत्री संजय निषाद ने गोमती में 2 लाख मेजर कार्प मत्स्य बीज संचय किया (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा: डॉ. शाहीन के 7 खाते, 1.55 करोड़ के लेनदेन का सुराग

दिल्ली बम विस्फोट जांच में बड़ा आर्थिक खुलासा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

BBD University Convocation 2025: दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी: समाधान पर ध्यान दें, यूपी अब विकास और निवेश का नया केंद्र बना

योगी का युवाओं को सीधा संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.