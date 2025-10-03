UP Crime: डिप्टी सीएम के ऑफिस में तैनात अधिकारी पर जानलेवा हमला

UP Crime News: राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सनसनीखेज वारदात हुई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कार्यालय में तैनात अधिकारी रविन्द्र शुक्ला पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब रविन्द्र शुक्ला अपनी बेटी के साथ कार से लौट रहे थे। हमलावरों ने बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रोकी, बुरी तरह पीटा और लहूलुहान कर दिया। हमलावरों ने न सिर्फ अधिकारी को धमकाया, बल्कि उनकी बेटी से भी बदसलूकी की। इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।