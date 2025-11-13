धमाके की कार के बाद एक और कार; डॉ परवेज के घर से मिली सफेद ऑल्टो; मोहम्मद शोएब से क्या है कनेक्शन?

डॉ परवेज के घर से मिली सफेद ऑल्टो। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज सईद अंसारी के लखनऊ स्थित घर से सहारनपुर रजिस्टर नंबर (UP 11 BD 3563) वाली एक सफेद ऑल्टो 800 कार बरामद की गई है।
यूपी ATS ने लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. परवेज के मुत्तकीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान उसके घर के बाहर ऑल्टो खड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद आतंकी नेटवर्क में इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। उसे स्थानीय मडियांव थाना परिसर में रखवाया गया है।
जांच के दौरान पता चला है कि कार सहारनपुर के चकदेवली गांव निवासी मोहम्मद शोएब के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब शोएब से पूछताछ की गई तो शोएब ने ATS को बताया कि उसने 2021 में एक निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कार को 2.2 लाख रुपये में बेचा था। यह सौदा कथित तौर पर लखनऊ में डॉ. परवेज के सहयोगी सनी नामक व्यक्ति द्वारा कराया गया था। शोएब ने कहा कि उसे 2017 में शादी के तोहफे में कार मिली थी, लेकिन बाद में कर्जा ना चुका पाने के कारण उसे इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
शोएब का दावा है कि उसने बिक्री के दौरान RTO में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। सूत्रों की माने तो ATS और खुफिया एजेंसियां अब वाहन की बिक्री और उसके बाद के इस्तेमाल से जुड़े वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच कर रही है।
इस बीच, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सहारनपुर में जांच तेज हो गई है। खुफिया एजेंसियों ने मंगलवार को कई जगहों पर तलाशी ली। सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि वे किराए पर आवासों को देने से पहले किरायेदारों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें।
