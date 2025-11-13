Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

धमाके की कार के बाद एक और कार; डॉ परवेज के घर से मिली सफेद ऑल्टो; मोहम्मद शोएब से क्या है कनेक्शन?

Delhi Blast Update: यूपी ATS ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉ. परवेज सईद अंसारी के घर से एक कार बरामद की है। गाड़ी मिलने के बाद आतंकी नेटवर्क में इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर आशंका जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 13, 2025

delhi blast update white alto car recovered from house of dr shaheen brother dr parvez ansari

डॉ परवेज के घर से मिली सफेद ऑल्टो। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज सईद अंसारी के लखनऊ स्थित घर से सहारनपुर रजिस्टर नंबर (UP 11 BD 3563) वाली एक सफेद ऑल्टो 800 कार बरामद की गई है।

डॉ. परवेज के घर छापा

यूपी ATS ने लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. परवेज के मुत्तकीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान उसके घर के बाहर ऑल्टो खड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद आतंकी नेटवर्क में इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। उसे स्थानीय मडियांव थाना परिसर में रखवाया गया है।

सफेद रंग की ऑल्टो 800 कार बरामद

जांच के दौरान पता चला है कि कार सहारनपुर के चकदेवली गांव निवासी मोहम्मद शोएब के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब शोएब से पूछताछ की गई तो शोएब ने ATS को बताया कि उसने 2021 में एक निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कार को 2.2 लाख रुपये में बेचा था। यह सौदा कथित तौर पर लखनऊ में डॉ. परवेज के सहयोगी सनी नामक व्यक्ति द्वारा कराया गया था। शोएब ने कहा कि उसे 2017 में शादी के तोहफे में कार मिली थी, लेकिन बाद में कर्जा ना चुका पाने के कारण उसे इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बारीकी से जांच कर रही ATS

शोएब का दावा है कि उसने बिक्री के दौरान RTO में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। सूत्रों की माने तो ATS और खुफिया एजेंसियां अब वाहन की बिक्री और उसके बाद के इस्तेमाल से जुड़े वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच कर रही है।

सहारनपुर में तलाशी जारी

इस बीच, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सहारनपुर में जांच तेज हो गई है। खुफिया एजेंसियों ने मंगलवार को कई जगहों पर तलाशी ली। सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि वे किराए पर आवासों को देने से पहले किरायेदारों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर्स की बढ़ती लिस्ट! ATS का ताबड़तोड़ एक्शन; अब डॉक्टर आरिफ…
कानपुर
delhi blast case update up ats detains dr mohammad arif from kanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 01:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / धमाके की कार के बाद एक और कार; डॉ परवेज के घर से मिली सफेद ऑल्टो; मोहम्मद शोएब से क्या है कनेक्शन?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

मुख्यमंत्री योगी ने बजाई ढोलक, बिरसा मुंडा जयंती पर ‘जनजाति भागीदारी उत्सव’ का किया शुभारंभ

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गूंजे लोक वाद्य, मुख्यमंत्री बोले - जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति की आत्मा है (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

हमदर्द चेहरे में छिपी साजिश! डॉ. शाहीन ने छात्रों और मरीजों को बनाया निशाना, अलकायदा कनेक्शन के चौंकाने वाले खुलासे

dr shaheen terror links brainwash youth ats investigation al qaeda connection
लखनऊ

डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान; अदिल की गिरफ्तारी के बाद खुला नया पन्ना

delhi blast case update terrorist dr shaheen brainwashed his brother dr adil ahamad
लखनऊ

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

BTEUP Admit Card 2025
शिक्षा

Food Inspection FSSAI Action: नामी मिठाई घरों पर छापा, लाखों की मिलावटी सामग्री जब्त, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोती महल, छप्पन भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ समेत 10 प्रतिष्ठान जांच के दायरे में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.