धमाके की कार के बाद एक और कार; डॉ परवेज के घर से मिली सफेद ऑल्टो; मोहम्मद शोएब से क्या है कनेक्शन?

जांच के दौरान पता चला है कि कार सहारनपुर के चकदेवली गांव निवासी मोहम्मद शोएब के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब शोएब से पूछताछ की गई तो शोएब ने ATS को बताया कि उसने 2021 में एक निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कार को 2.2 लाख रुपये में बेचा था। यह सौदा कथित तौर पर लखनऊ में डॉ. परवेज के सहयोगी सनी नामक व्यक्ति द्वारा कराया गया था। शोएब ने कहा कि उसे 2017 में शादी के तोहफे में कार मिली थी, लेकिन बाद में कर्जा ना चुका पाने के कारण उसे इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।