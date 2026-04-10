‘साहब बेटे की शादी है, 8 सिलिंडरों की जरूरत है’, LPG गैस की किल्लत के बीच DSO ने ऐसे दिखाई दरियादिली!

नीलम दास अपने बेटे की शादी का कार्ड और प्रार्थना पत्र लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) विजय प्रताप सिंह से निवेदन करते हुए कहा, '' साहब 26 अप्रैल को बेटे की शादी है और 21 अप्रैल से रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाएगा, जो 29 अप्रैल तक रुकेंगे। ऐसे में 8 गैस सिलिंडरों की आवश्यकता है।'' इस पर DSO ने उनका आवेदन स्वीकार करते हुए गैस कंपनियों के अधिकारियों को संस्तुति (Recommendation) भेज दी।