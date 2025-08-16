Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

अमेरिका, जापान, जर्मनी में वैलेट पेपर से मतदान तो भारत में क्यों नहीं? अखिलेश यादव का चुनाव आयोग से सवाल

If it is in America, Germany and Japan then why not in India कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब अमेरिका, जर्मनी, जापान में वैलेट पेपर से मतदान हो सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं? वोट चोरी पर भी उन्होंने बयान दिया है।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Aug 16, 2025

If it is in America, Germany and Japan then why not in India समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर वैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतदान के दौरान खराबी की खबरें आते रहती हैं। जर्मनी, अमेरिका, जापान में भी वैलेट पेपर से मतदान होता है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) पर भी सवाल उठाया है। बोले चुनाव कोई भी हो निष्पक्ष होना चाहिए।

चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहें

उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। चुनाव आयोग के फैसले पर अब लोगों को भरोसा कम हुआ है, संतुष्ट नहीं है। वोट चोरी की खबरें भी आ रही है। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रहा है। चुनाव कोई भी हो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष होना चाहिए।

वैलेट पेपर से मतदान कराया जाए

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव में कई खामियां निकालकर सामने आई थी। कोर्ट ने भी विपक्ष के इस बात को स्वीकार किया है। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठता है। इसके साथ ही उन्होंने वैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम (EVM) में खराबी की खबरें और शिकायतें आया करती हैं। इसलिए वैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में भी ईवीएम से नहीं वैलेट पेपर से मतदान होता है।

Published on:

16 Aug 2025 04:57 pm

