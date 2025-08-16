अमेरिका, जापान, जर्मनी में वैलेट पेपर से मतदान तो भारत में क्यों नहीं? अखिलेश यादव का चुनाव आयोग से सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के चुनाव में कई खामियां निकालकर सामने आई थी। कोर्ट ने भी विपक्ष के इस बात को स्वीकार किया है। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठता है। इसके साथ ही उन्होंने वैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम (EVM) में खराबी की खबरें और शिकायतें आया करती हैं। इसलिए वैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में भी ईवीएम से नहीं वैलेट पेपर से मतदान होता है।