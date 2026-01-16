Dense Fog Alert: अचानक बदलेगा मौसम, यूपी के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य के करीब, अलर्ट जारी

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि हाईवे पर चलते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं। पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बहुत जरूरी होने पर ही सुबह-सुबह यात्रा करें। रेल यातायात भी कोहरे से प्रभावित हो सकता है। कई ट्रेनों के विलंब से चलने की संभावना जताई जा रही है।