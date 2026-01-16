Dense Fog Alert: अचानक बदलेगा मौसम, यूपी के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य के करीब, अलर्ट जारी

अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में घना कोहरा, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Dense Fog Alert Across UP: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है। जनवरी के मध्य में भी मौसम के तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने 16 जनवरी के लिए ताजा बुलेटिन जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है। कोहरे की गंभीरता को देखते हुए राज्य के बड़े हिस्से में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे आम जनजीवन के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता (विजिबिलिटी) शून्य या शून्य के बेहद करीब रह सकती है। इसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने की संभावना है। खासतौर पर तड़के सुबह और देर रात के समय हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे।
मौसम विभाग ने जिन जिलों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, उनमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं तथा आसपास के इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम सामान्य से प्रतिकूल हो सकता है और सावधानी बरतना जरूरी है। प्रशासन ने जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, घने कोहरे के कारण सूर्य की किरणें धरती तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है और कई इलाकों में कोल्ड डे (Cold Day) जैसी स्थिति बन सकती है। कोल्ड डे की स्थिति तब बनती है जब दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। इससे लोगों को दिन में भी ठंड का अहसास होता है और ठिठुरन बनी रहती है।
घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि हाईवे पर चलते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं। पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बहुत जरूरी होने पर ही सुबह-सुबह यात्रा करें। रेल यातायात भी कोहरे से प्रभावित हो सकता है। कई ट्रेनों के विलंब से चलने की संभावना जताई जा रही है।
घने कोहरे के कारण कुछ हवाई अड्डों पर उड़ानों के संचालन में देरी या बदलाव की स्थिति बन सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।
मौसम में अचानक बदलाव और घना कोहरा किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। सुबह के समय खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, कुछ फसलों के लिए यह ठंड लाभकारी भी मानी जा रही है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड और कोहरे के कारण बुजुर्गों, बच्चों, दमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, ठंड से बचाव करने और सुबह के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
कोहरे की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। स्कूलों के समय में बदलाव और अन्य एहतियाती कदमों पर भी नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ कोहरा धीरे-धीरे छंटने की संभावना है, जिससे दिन में मौसम कुछ हद तक साफ और सुहावना रह सकता है।
