UP Police Transfer Policy: डीजीपी का बड़ा फैसला, 2019 बाद भर्ती यूपी पुलिसकर्मियों के नियमित तबादले बंद, दंपती को मिलेगी छूट

UP Police Transfer Policy 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हजारों पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मियों के तबादलों को लेकर नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। इस संबंध में एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 2019 के बाद भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के तबादले सामान्य परिस्थितियों में नहीं किए जाएंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इस फैसले को पुलिस विभाग में स्थिरता, कार्यक्षमता और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।