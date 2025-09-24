Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

सपा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, बोले- उनकी सरकार में सिर्फ गुंडे-बदमाशों को मिला संरक्षण

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सरकार का पहला एजेंडा अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोटों के आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेना था। लेकिन हमारी सरकार कानून के लिए प्रतिबद्ध है।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 24, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ सभी 'झूठे' मामले वापस लिए जाएंगे। इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा दिया है।

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सरकार का पहला एजेंडा अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोटों के आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेना था। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा दिया, लेकिन हमारी सरकार कानून के राज को कायम रखेगी और हम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं।

अखिलेश की पोस्ट पर साधा निशाना

बता दें कि आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और ख़ुशी की बात है जो ‘इंसाफ’ में ऐतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर ‘झूठ’ की एक मियाद होती है और हर ‘साजिश’ की भी। जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं।

स्वदेशी अभियान बढ़ाने पर जोर

वहीं, जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जीएसटी एक बड़ा उपहार है जो प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के नागरिकों को दिया है, और वह भी नवरात्रि और दशहरा के शुभ अवसर पर। यह एक ऐसा उपहार है जो व्यापारियों, आम लोगों सभी को तहे दिल से लाभान्वित करता है। स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत में निर्मित वस्तुओं की खरीदारी और ब्रिकी होगी।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों में हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित 498 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऐसे अवसर पर, मैं राज्य के आम लोगों को सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं।

24 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सपा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, बोले- उनकी सरकार में सिर्फ गुंडे-बदमाशों को मिला संरक्षण

