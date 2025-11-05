डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तंज, बोले- बिहार में होंगे सुपर फ्लॉप साबित

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि रंगदारी, अपराध और फिरौती का समय किसे याद नहीं। राहुल गांधी का जो विजन है, देश ने उसे पहले ही नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जमीन समझदार और प्रबुद्ध लोगों की है। यह चाणक्य और भगवान बुद्ध की भूमि है। ऐसे में यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई राजनीतिक स्वीकार्यता मिलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां राहुल गांधी पूरी तरह सुपर फ्लॉप साबित होंगे।