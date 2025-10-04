बरेली हिंसा पर दिनेश शर्मा का तंज, आग में ‘घी’ डालने का काम कर रही विपक्ष

बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल को कानून-व्यवस्था का हवाला देकर बरेली जाने से रोका गया। शर्मा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष की ऐसी हरकतें राज्य की शांति भंग करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी को जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए।