शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर: लखनऊ में कल नहीं मिलेगी शराब, जिलाधिकारी का आदेश

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने 13 अगस्त को आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी नशे की सभी दुकानें बंद रहेगी। अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त 2025 को लखनऊ जिले की आबकारी की देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी की थोक और फुटकर दुकानें बंद रहेगी। इनमें अल्कोहल संबंधी लाइसेंस धारक, सीएसडी डिपो, सभी सैन्य और अर्ध सैनिक कैंटीन, सभी प्रकार की फुटकर् लाइसेंस या मदिरा बिक्री के अन्य सभी संस्थान में मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी।‌