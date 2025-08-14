Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर: लखनऊ में कल नहीं मिलेगी शराब, जिलाधिकारी का आदेश

Liquor and cannabis not be available tomorrow लखनऊ में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। कल शराब और नशे की सभी थोक व फुटकर दुकान बंद रहेगी। जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Aug 14, 2025

कल सभी शराब की दुकान बंद रहेंगे (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)
फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

Liquor and cannabis not be available tomorrow लखनऊ में कल शराब नहीं बिकेगी। थोक और फुटकर की सभी दुकान बंद रहेगी। जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। अपने आदेश में जिलाधिकारी ने बताया है कि यदि शराब नशे की कोई अन्य थोक या फुटकर दुकान खुली पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बंदी का किसी प्रकार का प्रतिफल भी नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय ने इसकी जानकारी आबकारी आयुक्त प्रयागराज, पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त आबकारी आयुक्त लखनऊ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दी है।

जिलाधिकारी का आदेश- नहीं मिलेगी शराब

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने 13 अगस्त को आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी नशे की सभी दुकानें बंद रहेगी। अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त 2025 को लखनऊ जिले की आबकारी की देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी की थोक और फुटकर दुकानें बंद रहेगी। इनमें अल्कोहल संबंधी लाइसेंस धारक, सीएसडी डिपो, सभी सैन्य और अर्ध सैनिक कैंटीन, सभी प्रकार की फुटकर् लाइसेंस या मदिरा बिक्री के अन्य सभी संस्थान में मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी।‌

कोई प्रतिफल देय नहीं

उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों को लाइसेंस की ‍ शर्तों को भी याद दिलाया है। निर्देशित किया कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आबकारी के व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले पाए गए तो उनके विरोध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त की बंदी के लिए किसी भी लाइसेंस धारक को कोई भी प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Aug 2025 08:59 am

Published on:

14 Aug 2025 08:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर: लखनऊ में कल नहीं मिलेगी शराब, जिलाधिकारी का आदेश

