‘एक से प्यार करने वाली औरत चरित्रहीन, 10 से रिश्ता रखने वाला आदमी मसीहा’, सांसद चंद्रशेखर को रोहिणी के पोस्ट ने हिला डाला!

इससे पहले, रोहिणी ने X पर ही आत्महत्या की धमकी दी थी। उन्होंने लिखा था- “मेरा जीवन बर्बाद कर के खुशियां मना रहा है। आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी। तूने मुझे खत्म कर दिया।” यह पोस्ट सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सुसाइड की धमकी के बाद जब एक मीडिया चैनल ने रोहिणी से बातचीत की तो उन्होंने रोते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर एयरपोर्ट थाने तक सबको सबूत दिए, लेकिन चंद्रशेखर के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा- “भारत में पीड़िता को न्याय के लिए मरना पड़ता है। जब तक आत्महत्या का प्रयास न करो, तब तक कोई नहीं सुनता।”