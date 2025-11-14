UP Police Headquarter: लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान

सम्मान समारोह में DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि दीप्ति न सिर्फ भारतीय क्रिकेट की चमकती हुई सितारा हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा अपने समर्पण, अनुशासन और इंडियन टीम में शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का नाम गर्व से ऊँचा कर रही हैं। यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। डीजीपी ने आगे कहा कि दीप्ति की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल और सरकारी सेवा दोनों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने दीप्ति को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस विभाग समय-समय पर उनके अनुभवों का लाभ उठाएगा।