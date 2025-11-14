Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Police Headquarter: लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान

UP Police Headquarters in Lucknow: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और यूपी पुलिस में डीएसपी दीप्ति शर्मा लखनऊ पहुंचीं, जहाँ पुलिस मुख्यालय ने उनका भव्य स्वागत किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने दीप्ति के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और पुलिस सेवा के समर्पण की सराहना की। समारोह में पुलिसकर्मियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 14, 2025

पुलिस मुख्यालय पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

पुलिस मुख्यालय पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

UP Police Headquarter Cricket Deepti Sharma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) के पद पर तैनात दीप्ति शर्मा का गुरुवार को राजधानी लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ में आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने स्वयं दीप्ति का स्वागत किया और उनके गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन तथा पुलिस सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की।

दीप्ति शर्मा पहली बार यूपी पुलिस की सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचीं, जहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार तालियों और फूलों के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय का माहौल उत्साह, गर्व और सम्मान से भरा हुआ था।

दीप्ति शर्मा-खेल और खाकी दोनों की जिम्मेदारी निभाने वाली आइकन

दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उन गिने-चुने खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने देश-विदेश में शानदार प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। बल्ले और गेंद दोनों से मैच पर पकड़ जमाने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम की रीढ़ बना दिया है। साथ ही वह उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत रहकर युवा खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई हैं। खेल में अनुशासन और फिटनेस को लेकर दीप्ति की भूमिका पुलिस विभाग के लिए भी लाभकारी मानी जाती है।

DGP राजीव कृष्ण ने किया स्वागत, कहा-“दीप्ति यूपी पुलिस की शान”

सम्मान समारोह में DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि दीप्ति न सिर्फ भारतीय क्रिकेट की चमकती हुई सितारा हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा अपने समर्पण, अनुशासन और इंडियन टीम में शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का नाम गर्व से ऊँचा कर रही हैं। यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। डीजीपी ने आगे कहा कि दीप्ति की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल और सरकारी सेवा दोनों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने दीप्ति को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस विभाग समय-समय पर उनके अनुभवों का लाभ उठाएगा।

दीप्ति शर्मा ने कहा-“यूपी पुलिस परिवार से मिलकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ.समारोह के दौरान दीप्ति ने भावुक होते हुए कहा कि यूपी पुलिस मेरे लिए परिवार की तरह है। क्रिकेट जितना मुझे प्रिय है, उतनी ही जिम्मेदारी मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी महसूस करती हूँ। पुलिस मुख्यालय में इस तरह का सम्मान मेरे लिए यादगार है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी अपने प्रदर्शन और आचरण से राज्य का नाम रोशन करती रहेंगी।

सम्मान समारोह में उमड़ा उत्साह, पुलिसकर्मियों ने लिए सेल्फी

दीप्ति शर्मा के पुलिस मुख्यालय पहुंचते ही जवानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मियों ने उनसे मिलने की इच्छा जताई और दीप्ति ने खुशी-खुशी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए उनसे बातचीत की। दीप्ति की सादगी और विनम्रता ने सभी का मन मोह लिया।

क्रिकेट मैदान पर दीप्ति की उपलब्धियां

  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर्स में शामिल।
  • कई मैचों में भारत को जीत की दहलीज तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • वर्ल्ड कप, टी-20 विश्वकप, एशिया कप आदि बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन।
  • घरेलू क्रिकेट में भी लगातार उत्कृष्ट रिकॉर्ड।
  • इंडियन महिला प्रीमियर लीग (WPL) में भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी।
  • इन उपलब्धियों के कारण वह न सिर्फ देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं।

पुलिस और खेल-दोनों में संतुलन की मिसाल

दीप्ति शर्मा उन खिलाड़ियों की श्रेणी में आती हैं जो खेल में व्यस्त रहने के बावजूद अपने विभागीय कर्तव्यों का सम्मान करती हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दीप्ति समय-समय पर विभागीय कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और युवा पुलिसकर्मियों को फिटनेस व अनुशासन के टिप्स भी देती हैं। उनकी मौजूदगी से यूपी पुलिस में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है।

युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा

दीप्ति शर्मा का यह सम्मान समारोह उन युवाओं के लिए एक संदेश है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन से कोई भी व्यक्ति खेल और सरकारी सेवा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने कहा कि वह आगे भी राज्य के खिलाड़ियों एवं युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

ये भी पढ़ें

STF: बिटुमिन अपमिश्रण गैंग का पर्दाफाश- STF ने 6 आरोपियों को दबोचा, करोड़ों की सामग्री बरामद
कानपुर
STF की बड़ी सफलता, कानपुर में पकड़ी गई नकली तारकोल बनाने की फैक्ट्री, टैंकर और भारी मात्रा में बिटुमिन ऑयल जब्त       (फोटो सोर्स : Whatsapp  News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 01:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Police Headquarter: लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

6 दिसंबर, 6 बम और 6 शहर: बाबरी विध्वंस का ‘बदला’ लेना चहाते थे आतंकी! सीरियल ब्लास्ट करने का था प्लान

delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow
लखनऊ

मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन, मालदीव से कश्मीर तक फैला नेटवर्क

shaheen parvez maldives terror links lucknow kashmir network exposed
लखनऊ

4 डॉक्टर और एक प्रोफेसर 200 बम बनाने की तैयारी में जुटे थे, लैब से केमिकल चुराया-विस्फोटक जुटाए

AntiTerrorSquad, ATSAction, ATSinLucknow, BreakingIndia, crime, crime news, DelhiBlast, DoctorVerification, educationnews, HealthSectorUP, hindi news, IntegralUniversity, IntegralUpdate, InvestigationUpdate, KanpurNews, KashmirConnection, KashmiriStudents, LPSCardiology, LucknowBreakingNews, MedicalNewsIndia, patrika news, police, SecurityAlert, TerrorProbe, UPATS, upnews, uppolice, UPSecurity, UPTopNews
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला; यूपी में अब महिलाओं की लगेगी नाइट ड्यूटी! समय क्या रहेगा, डबल वेतन मिलेगा या नहीं?

uttar pradesh women able to work in night shifts yogi adityanath government took big decision lucknow
लखनऊ

Delhi Blast जांच में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से डॉ. परवेज के दस्तावेज बरामद कर मांगा पूरा डाटा

धार्मिक पुस्तकें, डायरी व दस्तावेज बरामद- कश्मीरी छात्रों और स्टाफ का पूरा डाटा तलब (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.