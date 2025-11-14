UP Police Headquarter: लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान

पुलिस मुख्यालय पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
UP Police Headquarter Cricket Deepti Sharma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) के पद पर तैनात दीप्ति शर्मा का गुरुवार को राजधानी लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ में आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने स्वयं दीप्ति का स्वागत किया और उनके गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन तथा पुलिस सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की।
दीप्ति शर्मा पहली बार यूपी पुलिस की सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचीं, जहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार तालियों और फूलों के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय का माहौल उत्साह, गर्व और सम्मान से भरा हुआ था।
दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उन गिने-चुने खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने देश-विदेश में शानदार प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। बल्ले और गेंद दोनों से मैच पर पकड़ जमाने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम की रीढ़ बना दिया है। साथ ही वह उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत रहकर युवा खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई हैं। खेल में अनुशासन और फिटनेस को लेकर दीप्ति की भूमिका पुलिस विभाग के लिए भी लाभकारी मानी जाती है।
सम्मान समारोह में DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि दीप्ति न सिर्फ भारतीय क्रिकेट की चमकती हुई सितारा हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा अपने समर्पण, अनुशासन और इंडियन टीम में शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का नाम गर्व से ऊँचा कर रही हैं। यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। डीजीपी ने आगे कहा कि दीप्ति की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल और सरकारी सेवा दोनों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने दीप्ति को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस विभाग समय-समय पर उनके अनुभवों का लाभ उठाएगा।
दीप्ति शर्मा ने कहा-“यूपी पुलिस परिवार से मिलकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ.समारोह के दौरान दीप्ति ने भावुक होते हुए कहा कि यूपी पुलिस मेरे लिए परिवार की तरह है। क्रिकेट जितना मुझे प्रिय है, उतनी ही जिम्मेदारी मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी महसूस करती हूँ। पुलिस मुख्यालय में इस तरह का सम्मान मेरे लिए यादगार है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी अपने प्रदर्शन और आचरण से राज्य का नाम रोशन करती रहेंगी।
दीप्ति शर्मा के पुलिस मुख्यालय पहुंचते ही जवानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिला पुलिसकर्मियों ने उनसे मिलने की इच्छा जताई और दीप्ति ने खुशी-खुशी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए उनसे बातचीत की। दीप्ति की सादगी और विनम्रता ने सभी का मन मोह लिया।
दीप्ति शर्मा उन खिलाड़ियों की श्रेणी में आती हैं जो खेल में व्यस्त रहने के बावजूद अपने विभागीय कर्तव्यों का सम्मान करती हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दीप्ति समय-समय पर विभागीय कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और युवा पुलिसकर्मियों को फिटनेस व अनुशासन के टिप्स भी देती हैं। उनकी मौजूदगी से यूपी पुलिस में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है।
दीप्ति शर्मा का यह सम्मान समारोह उन युवाओं के लिए एक संदेश है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन से कोई भी व्यक्ति खेल और सरकारी सेवा दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने कहा कि वह आगे भी राज्य के खिलाड़ियों एवं युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग