STF: बिटुमिन अपमिश्रण गैंग का पर्दाफाश- STF ने 6 आरोपियों को दबोचा, करोड़ों की सामग्री बरामद

STF को लंबे समय से इस गिरोह की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर STF लखनऊ यूनिट ने सर्विलांस और भौतिक निगरानी शुरू की। एक टीम ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी और जब यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपी ईंट भट्टे के पीछे बड़ी मात्रा में बिटुमिन और अन्य रासायनिक पदार्थों की मिलावट कर रहे हैं, तब छापेमारी की गई। STF की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके पकड़ लिया। मौके पर मौजूद सामग्री को सील कर लिया गया और सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।