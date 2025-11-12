UPPSC टॉपर डॉक्टर, फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी और जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के नए पन्ने

शाहीन शाहिद (46) का जन्म लखनऊ के कंधारी बाजार क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने लखनऊ के सरकारी गर्ल्स कॉलेज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री हासिल की। उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2006 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा पास कर राज्य के प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (GSVM) मेडिकल कॉलेज, कानपुर में फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। सहकर्मियों के अनुसार, वे अनुशासित, मेहनती और अनुसंधान में गहरी रुचि रखने वाली डॉक्टर थीं। उनके कई शोध पत्र राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए थे। लेकिन उनकी जीवन यात्रा जल्द ही एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी।