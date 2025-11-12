UP Board Exam: यूपी बोर्ड ने बदला एग्जाम शेड्यूल, हाईस्कूल और इंटर की हिंदी परीक्षा अब अलग-अलग पालियों में होगी

बोर्ड ने विशेष श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी प्रावधान किए हैं। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 297 बंदी इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भाग लेंगे। इनमें बरेली से 37, आगरा से 31, गाजियाबाद से 26, गोरखपुर से 25, वाराणसी से 21 और गौतम बुद्ध नगर से 18 बंदी शामिल हैं। परिषद के सचिव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए और जेलों में अध्ययनरत बंदियों को बोर्ड परीक्षा देने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए जेलों में विशेष परीक्षा कक्ष, सीसीटीवी, ओवरसाइट स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी।