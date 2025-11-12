Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Board Exam: यूपी बोर्ड ने बदला एग्जाम शेड्यूल, हाईस्कूल और इंटर की हिंदी परीक्षा अब अलग-अलग पालियों में होगी

UP Board ने 2025 की हाईस्कूल और इंटर परीक्षाओं के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया है। अब दोनों कक्षाओं की हिंदी परीक्षा अलग-अलग पालियों में आयोजित होगी। 52 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को सुचारु परीक्षा व्यवस्था देने और भीड़ नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 12, 2025

UP Board Time Table (फोटो सोर्स : Patrika)

UP Board Time Table (फोटो सोर्स : Patrika)

UP Board Revises Exam Schedule: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक अहम बदलाव करते हुए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षा को अलग-अलग पालियों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले दोनों परीक्षाएं एक ही पाली में रखी गई थीं, जिसके कारण कई केंद्रों पर व्यवस्था संबंधी चुनौतियों की आशंका बनी हुई थी। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और कॉपी निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया है। नया संशोधित टाइम टेबल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी किया जाएगा।


परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यह बदलाव परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुचारु, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या, विशेष श्रेणी के परीक्षार्थियों की उपस्थिति और उपकरण आधारित निगरानी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विषयवार पालियों में बदलाव को आवश्यक माना गया। उन्होंने कहा कि समय-सारणी में बदलाव से किसी भी परीक्षार्थी को कोई असुविधा नहीं होगी।

नई व्यवस्था के तहत 18 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इस बार कुल 52,30,156 परीक्षार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल होंगे, जो देश के किसी भी राज्य बोर्ड के मुकाबले सबसे अधिक संख्या है।

भारी संख्या में परीक्षार्थी होंगे शामिल

इस साल हाईस्कूल में कुल 27,50,826 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 14,38,615 बालक, 13,12,147 बालिकाए और 64 ट्रांसजेंडर परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं इंटरमीडिएट में 24,79,330 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 13,02,999 बालक, 11,76,316 बालिकाए और 15 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। यह पहली बार है जब बोर्ड ने ट्रांसजेंडर श्रेणी के परीक्षार्थियों का अलग डेटा सार्वजनिक किया है। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की समावेशी नीति का प्रभाव दिख रहा है।

297 बंदी भी देंगे परीक्षा, जेलों में बने हैं विशेष परीक्षा केंद्र

बोर्ड ने विशेष श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी प्रावधान किए हैं। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 297 बंदी इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भाग लेंगे। इनमें बरेली से 37, आगरा से 31, गाजियाबाद से 26, गोरखपुर से 25, वाराणसी से 21 और गौतम बुद्ध नगर से 18 बंदी शामिल हैं। परिषद के सचिव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए और जेलों में अध्ययनरत बंदियों को बोर्ड परीक्षा देने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए जेलों में विशेष परीक्षा कक्ष, सीसीटीवी, ओवरसाइट स्क्वॉड और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी।

पालियों में बदलाव क्यों हुआ?

हिंदी दोनों कक्षाओं का सबसे बड़ा विषय है, जिसमें सर्वाधिक परीक्षार्थी बैठते हैं। परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में लाखों विद्यार्थियों की उपस्थिति से व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता था। परीक्षकों की संख्या, सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता और निगरानी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दोनों वर्गों की परीक्षाएं अलग-अलग कर दी गईं।

कई जिलों से संकेत मिले थे कि एक ही पाली में दोनों कक्षाओं की परीक्षा कराने से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में दिक्कत आती है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा जांच, कॉपी वितरण और कक्षवार निगरानी को देखते हुए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना गया।

बोर्ड की कड़ी तैयारियां, दिसंबर में पूरा होगा परीक्षा केंद्र निर्धारण

बोर्ड ने परीक्षा की तैयारियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बार केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता के लिए कई स्तर की जांच समितियां तैनात की जाएंगी। पिछले वर्षों में मिली शिकायतों के बाद बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि अनियमितता मिलने पर केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्येक जिले में फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टैटिक स्क्वॉड की संख्या बढ़ाई जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य व्यवस्था, रिकॉर्डिंग सिस्टम और डिजिटल स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड की योजना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह नकलविहीन बनाया जाए।

केंद्र व्यवस्थापक और निरीक्षकों की अलग ट्रेनिंग

परीक्षाएं दो पालियों में होगी, इसलिए बोर्ड अलग-अलग विषयों के लिए केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों और सहायक कर्मियों की विशेष ट्रेनिंग कराएगा। उन्हें भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

पिछले साल की तुलना में बड़ा बदलाव

2024 में हुई बोर्ड परीक्षा में हिंदी दोनों कक्षाओं के लिए एक ही पाली रखी गई थी, जिसके कारण कई जिलों में परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई थी। इस बार बोर्ड ने पहले से ही पाली-विभाजन कर भीड़ नियंत्रण के लिए कदम उठाया है। परीक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव विद्यार्थियों के लिए बेहतर साबित होगा क्योंकि केंद्रों पर भीड़ कम होने से वातावरण अधिक शांत और नियंत्रित रहेगा।

हर विद्यार्थी को समान अवसर

परिषद सचिव ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि कोई भी इच्छुक परीक्षार्थी, चाहे वह जेल में हो, ट्रांसजेंडर समुदाय से हो, पिछड़े वर्ग से हो या विकलांग श्रेणी में हो, शिक्षा से वंचित न रहे। परीक्षा प्रक्रिया को सर्वसमावेशी और सहज बनाना बोर्ड की प्राथमिकता है।

ये भी पढ़ें

Electricity Bill Relief Scheme: बिजली राहत योजना में सख्ती, किश्त और मासिक बिल न जमा करने पर सीधे डिफाल्टर घोषित होंगे
लखनऊ
आयुष्मान योजना में पंजीकरण और बिल भुगतान के नए नियम कड़े (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूपी बोर्ड

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 12:03 am

Published on:

12 Nov 2025 12:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Board Exam: यूपी बोर्ड ने बदला एग्जाम शेड्यूल, हाईस्कूल और इंटर की हिंदी परीक्षा अब अलग-अलग पालियों में होगी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डॉ शाहीन पर शिकंजा: एटीएस की छापेमारी में डिजिटल सबूत मिले, परिवार से लंबी पूछताछ तेज

डॉ शाहीन पर शिकंजा कसता गया; ATS ने पिता और भाई से की लंबी पूछताछ (फोटो सोर्स : Police Department
लखनऊ

LDA की बड़ी कार्रवाई, 50 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, काकोरी से माल तक चला बुलडोजर अभियान

काकोरी में 50 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त, 6 व्यावसायिक निर्माण सील (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

Lucknow में अब हरे-नीले रंग के अधिकृत कूड़ा ठेले, अवैध ठेलों की पहचान होगी आसान और व्यवस्था मजबूत

नगर निगम के आधिकारिक ठेले अब हरे और नीले रंग में दिखेंगे (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

Electricity Bill Relief Scheme: बिजली राहत योजना में सख्ती, किश्त और मासिक बिल न जमा करने पर सीधे डिफाल्टर घोषित होंगे

आयुष्मान योजना में पंजीकरण और बिल भुगतान के नए नियम कड़े (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Delhi Blast: डॉ. शाहीन केस में नया खुलासा; डेढ़ साल से गायब, एटीएस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य आए सामने

डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हलचल, पिता बोले डेढ़ साल से संपर्क में नहीं थी बेटी (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.