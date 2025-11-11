Electricity Bill Relief Scheme: बिजली राहत योजना में सख्ती, किश्त और मासिक बिल न जमा करने पर सीधे डिफाल्टर घोषित होंगे

Electricity Bill Relief Scheme Tightens Rules: बिजली विभाग की राहत योजनाओं का लाभ पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने सख्त और स्पष्ट नियम लागू कर दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पंजीकरण के बाद भी अगर उपभोक्ता समय पर किश्त या मासिक बिल जमा नहीं करता है, तो उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा और योजना का लाभ स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को इन नियमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना पारदर्शिता और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी।

