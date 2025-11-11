आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा पकड़ में, अस्पतालों की हो रही जांच; पुराने रिकॉर्ड से सरकार करेगी बड़ा खुलासा

राज्य सरकार ने इन अनियमितताओं को बेहद गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि गरीबों के हक पर डाका डालने जैसा अपराध है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, जो महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते। लेकिन अगर अस्पताल ही इस पर खेल खेलें, तो योजना का मकसद ही खत्म हो जाता है। सरकार अब प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स बना रही है, जो उन अस्पतालों की पहचान करेगी जिन्होंने संदिग्ध क्लेम दाखिल किए हैं। शहर, जिला और मंडल स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। जांच में फर्जी उपचार, गलत बिलिंग, वास्तविक मरीजों की अनुपस्थिति, गैर जरूरी सर्जरी और कागजों में मनमर्जी से किए गए संशोधन शामिल होंगे।