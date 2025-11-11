Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा पकड़ में, अस्पतालों की हो रही जांच; पुराने रिकॉर्ड से सरकार करेगी बड़ा खुलासा

आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर गलत बिलिंग करने वाले अस्पतालों की व्यापक जांच होगी। पुराने भुगतान रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई तय है। सरकार ने इसे गरीबों के हक पर हमला बताया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 11, 2025

आयुष्मान योजना फर्जीवाड़ा (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

आयुष्मान योजना फर्जीवाड़ा (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

Ayushman card fraud: देश की सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में शामिल आयुष्मान भारत योजना एक बार फिर फर्जीवाड़े की वजह से सुर्खियों में है। सरकार ने उन अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है, जिन्होंने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाकर इलाज के नाम पर करोड़ों रुपये की गलत बिलिंग की है। लखनऊ समेत कई जिलों में इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में अस्पतालों की विस्तृत जांच शुरू की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि पिछले वर्षों में किए गए सभी भुगतान रिकॉर्ड दोबारा खंगाले जाएंगे। जहां भी अनियमितता या अवैध क्लेम की पुष्टि होगी, वहां अस्पतालों पर भारी जुर्माना और योजना से ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई है, लेकिन कुछ अस्पताल इसे कमाई का साधन बना रहे हैं, जिससे योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं।

कैसे सामने आया फर्जीवाड़ा

स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कुछ महीनों में आयुष्मान योजना से जुड़े दावों की जांच की और कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कुछ अस्पतालों में मरीजों के नाम पर झूठे एडमिशन दिखाए गए। कई जगह ऐसे मरीजों के इलाज के बिल प्रस्तुत किए गए, जो उस समय अस्पताल में मौजूद ही नहीं थे। कुछ मामलों में एक ही मरीज के कार्ड का बार बार उपयोग कर फर्जी सर्जरी और उपचार दिखाया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि कई अस्पतालों ने ऐसे मरीजों को आयुष्मान लाभ दिखाया, जिनके पास कार्ड ही नहीं था। वहीं कुछ प्राइवेट अस्पतालों में फर्जीवाड़े का तरीका इतना संगठित था कि पूरा नेटवर्क कार्ड बनवाने, मरीजों की फर्जी एंट्री करने और क्लेम पास कराने तक फैला हुआ था।

सरकार का सख्त रुख

राज्य सरकार ने इन अनियमितताओं को बेहद गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि गरीबों के हक पर डाका डालने जैसा अपराध है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, जो महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते। लेकिन अगर अस्पताल ही इस पर खेल खेलें, तो योजना का मकसद ही खत्म हो जाता है। सरकार अब प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स बना रही है, जो उन अस्पतालों की पहचान करेगी जिन्होंने संदिग्ध क्लेम दाखिल किए हैं। शहर, जिला और मंडल स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। जांच में फर्जी उपचार, गलत बिलिंग, वास्तविक मरीजों की अनुपस्थिति, गैर जरूरी सर्जरी और कागजों में मनमर्जी से किए गए संशोधन शामिल होंगे।

पुराने बिल और क्लेम का होगा ऑडिट

स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि अब सिर्फ नए मामलों की पड़ताल नहीं होगी, बल्कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच कराई जाएगी। जिन अस्पतालों ने बड़े पैमाने पर आयुष्मान दावे किए हैं, उनके सभी भुगतान, केस शीट, मरीजों की एंट्री, डिस्चार्ज सारांश और चिकित्सीय रिकॉर्ड की क्रॉस-वेरिफिकेशन होगी। संदेहास्पद दावों पर सीधे अस्पतालों से जवाब मांगा जाएगा। राज्य आयुष्मान सोसाइटी के अनुसार, कुछ जिलों में अप्रत्याशित रूप से अधिक क्लेम आए हैं, जो सामान्य स्थिति की तुलना में कई गुना अधिक हैं। ऐसे जिलों को ‘हाई रिस्क’ के रूप में चिन्हित किया जा रहा है।

अस्पतालों में बढ़ेगी जवाबदेही

सरकार अब अस्पतालों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह की सख्ती बढ़ाई जाएगी।

  • अस्पतालों का रियल टाइम लाइव डाटा मॉनिटरिंग
  • मरीज की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन
  • डॉक्टरों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच
  • अस्पतालों के रैंडम दौरे
  • अस्पताल के स्टाफ और मरीजों से फील्ड वेरीफिकेशन
  • इन कदमों से फर्जी तरीके से पैदा किए गए मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी।

मरीजों की सुरक्षा भी प्राथमिकता

सरकार ने इस पूरी जांच के दौरान यह भी जोर दिया है कि इससे वास्तविक मरीजों को कोई परेशानी न हो। जो भी पात्र और जरूरतमंद हैं, वे बिना हिचकिचाहट के अपने आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि योजना बंद नहीं होगी बल्कि इसे और पारदर्शी बनाया जाएगा।

फर्जी अस्पतालों पर हो सकती हैं ये कार्रवाई

जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों पर कई तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसे

  • भारी आर्थिक जुर्माना
  • योजना से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट
  • फर्जी बिलिंग पर संविदा समाप्त
  • अस्पताल संचालकों पर FIR
  • लाइसेंस की समीक्षा या निरस्तीकरण

सरकार का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक अनियमितता नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी का अपराध है, इसलिए कानूनी कार्रवाई भी तय है।

आयुष्मान योजना से हो रहा है व्यापक लाभ

फर्जीवाड़े की खबरों के बावजूद यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान भारत योजना ने लाखों परिवारों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने और क्लेम पास कराने वाले राज्यों में शामिल है। योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिलता है, जिससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन इसी लोकप्रियता का फायदा उठाकर कुछ अस्पतालों ने गलत बिलिंग और बेवजह उपचार का रास्ता अपनाया, जो अब उनके लिए भारी पड़ने वाला है।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: सोना चांदी नई उड़ान पर, रिकॉर्ड तोड़ भाव और बढ़ती मांग से बाजार में जबरदस्त हलचल
लखनऊ
बाजार में तेज मांग से कीमती धातुओं में जबरदस्त उछाल (फोटो सोर्स : Sarafa Group Whatsapp Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

up crime news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 03:49 pm

Published on:

11 Nov 2025 03:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा पकड़ में, अस्पतालों की हो रही जांच; पुराने रिकॉर्ड से सरकार करेगी बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कुर्सी से दूर होने की वजह से अखिलेश यादव परेशान’, डिप्टी CM बोले-जातीय गोलबंदी करने गए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया

brajesh pathak takes dig at akhilesh yadav said nda government is being formed in bihar
लखनऊ

बिरसा मुंडा 150वीं जयंती पर भाजपा का प्रांतीय अभियान, आदिवासी गौरव को statewide नई पहचान

Birsa Munda Jayanti (फोटो सोर्स : भाजपा)
लखनऊ

दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर के घर ATS का छापा; 2 मकानों से क्या-क्या मिला?

police raid doctors house in lucknow after delhi blast know what things recovered
लखनऊ

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट में यूपी के 5 लोगों की मौत, दो दोस्त शाम को मेट्रो स्टेशन पर मिलने गए, चीथड़े उड़े

लखनऊ

आतंकियों का यूपी कनेक्शन! इन जिलों से जुड़ रहे आतंकी नेटवर्क के तार

delhi blast update terrorists may have connection to uttar pradesh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.