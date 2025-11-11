Gold Rate Today: सोना चांदी नई उड़ान पर, रिकॉर्ड तोड़ भाव और बढ़ती मांग से बाजार में जबरदस्त हलचल

Gold and Silver Rate : कीमती धातुओं के घरेलू बाजार में इस हफ्ते फिर से तेजी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू मांग में सुधार का असर लखनऊ मंडल समेत पूरे उत्तर भारत के व्यापार पर स्पष्ट दिखा। राजधानी लखनऊ में सोना 24 कैरेट का भाव 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि चांदी 1,55,500 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। त्योहारों और शादियों के सीजन की दस्तक, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की चाह ने इस बढ़त को और भी मजबूती दी।