Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Gold Silver Rates: सोना-चांदी के भाव फिलहाल स्थिर, शादी का मौसम लाएगा तेजी- बोले सर्राफा व्यापारी

Gold and Silver Prices Remain Stable in Lucknow:  लखनऊ के सर्राफा बाजार में फिलहाल सोने और चांदी के दामों में स्थिरता बनी हुई है। 24 कैरेट सोना ₹1,24,800 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,53,000 प्रति किलो पर टिकी है। सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अदिश  कुमार जैन के अनुसार शादी के मौसम में इन दामों में हल्की बढ़ोतरी संभव है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 04, 2025

Lucknow Sarafa Gold Rate Today (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Lucknow Sarafa Gold Rate Today (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Gold Silver Rates Wedding Season 2025: वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव और घरेलू बाजार की परिस्थितियों के बीच फिलहाल सोने-चांदी के दामों में स्थिरता देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,24,800 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव ₹1,53,000 प्रति किलो दर्ज किया गया। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं है, लेकिन नवंबर से शुरू हो रहे विवाह सीजन के दौरान कीमती धातुओं के दामों में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अभी स्थिरता है, पर शादी सीजन में तेजी संभव -आदिश जैन

लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अदिश जैन ने बताया कि फिलहाल सोने और चांदी के दाम स्थिर हैं और बाजार में स्थायित्व बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने-चांदी के भाव में कोई विशेष उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। घरेलू मांग सामान्य बनी हुई है, लेकिन नवंबर से शुरू हो रहे शादियों के सीजन में मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में भावों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि खुदरा बाजार में इस समय ग्राहकों की खरीदारी मुख्य रूप से हल्के आभूषणों और सिक्कों तक सीमित है, जबकि भारी आभूषणों की बिक्री शादियों के सीजन के इंतजार में है।

बाजार में वर्तमान दरें

  • सोना (24 कैरेट) - ₹1,24,800 प्रति 10 ग्राम
  • सोना (22 कैरेट) - ₹1,15,000 प्रति 10 ग्राम (लगभग)
  • चांदी (999 हॉलमार्क) - ₹1,53,000 प्रति किलो

इन भावों में हल्की क्षेत्रीय भिन्नता देखी जा सकती है, जो मेकिंग चार्ज, जीएसटी और स्थानीय बाजार शुल्क पर निर्भर करती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ महीनों से सोने और चांदी के भावों में अस्थिरता के बाद अब अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल के भावों में कमी ने कीमती धातुओं पर दबाव कम किया है। लंदन बुलियन मार्केट में सोमवार को सोने का भाव 2,385 डॉलर प्रति औंस और चांदी का भाव 28.40 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों की स्थिरता से निवेशकों का रुझान फिलहाल इक्विटी बाजारों की ओर झुका है, जिससे सोने की मांग सीमित बनी हुई है।

विवाह सीजन से मांग में आएगी तेजी

भारत में नवंबर से फरवरी तक का समय पारंपरिक रूप से विवाह सीजन माना जाता है। इस दौरान देशभर में लाखों शादियाँ होती हैं, जिनमें सोना और चांदी की भारी खरीद होती है।लखनऊ  सर्राफा बाजार के व्यापारी संजय अग्रवाल का कहना है कि अभी बाजार शांत है, लेकिन जैसे ही शादियों का मौसम पूरी रफ्तार में आएगा, सोने-चांदी की मांग तेजी से बढ़ेगी। अगर वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स स्थिर रहा, तो दिसंबर तक सोना ₹1.28 लाख और चांदी ₹1.58 लाख प्रति किलो तक पहुँच सकती है।”

निवेशकों के लिए फिलहाल बेहतर मौका

सराफा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिरता निवेशकों के लिए अच्छा अवसर है। पिछले एक साल में सोने की कीमत में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि चांदी में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ गोल्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य राजीव गुप्ता ने कहा कि जो निवेशक लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह उचित समय है। चांदी में निवेश भविष्य में बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि औद्योगिक उपयोग बढ़ रहा है।

कीमती धातुओं पर वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक संकटों, युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों के दौरान सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है। हालांकि फिलहाल मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद डॉलर की मजबूती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता ने सोने को सीमित दायरे में रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई नया तनाव उत्पन्न होता है, तो सोने के भाव फिर से तेजी पकड़ सकते हैं।

खरीदारों की पसंद और बाजार ट्रेंड

लखनऊ के चौक, अमीनाबाद और आलमबाग जैसे प्रमुख सराफा बाजारों में मंगलवार को ग्राहक सामान्य संख्या में पहुँचे। ज्यादातर लोग छोटे आभूषण, चेन, झुमके और सिक्के खरीदते दिखे।  सर्राफा कारोबारी रीना जौहरी, जो पिछले 25 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ी हैं, बताती हैं कि इस समय ज्यादातर ग्राहक बजट देखकर खरीदारी कर रहे हैं। शादी के ऑर्डर नवंबर से ही बढ़ते हैं। सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, इसलिए कई ग्राहक एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं।

कीमतों के स्थिर रहने के कारण

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती -डॉलर के स्थिर रहने से सोने पर दबाव कम है।
  • घरेलू मांग में संतुलन- अभी त्योहार और शादी सीजन की शुरुआत नहीं हुई है।
  • आयात शुल्क स्थिर - सरकार ने फिलहाल गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है।
  • निवेश रुझान में बदलाव- निवेशकों का झुकाव शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की ओर।

आने वाले दिनों में क्या उम्मीद

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि नवंबर के मध्य तक जब शादी का मौसम पूरे शबाब पर होगा, तब सोने में 2-3% और चांदी में 4-5% तक की तेजी देखी जा सकती है। अगर वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो यह तेजी और भी अधिक हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Gold Price: 45 दिन में बिकेगा 1.5 लाख करोड़ का सोना – शादी सीजन से अर्थव्यवस्था को मिलेगा सुनहरा बल
लखनऊ
Gold and Silver Jewelry (फोटो सोर्स : AI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:54 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Silver Rates: सोना-चांदी के भाव फिलहाल स्थिर, शादी का मौसम लाएगा तेजी- बोले सर्राफा व्यापारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Transfers 18 Joint Secretaries: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, शकील अहमद सिद्दीकी को उच्च शिक्षा विभाग की नई जिम्मेदारी

18 संयुक्त सचिवों के तबादले से हिला सचिवालय (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

राहुल गांधी पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, बोले- चौराहे वाले रंगबाज की भाषा, पीएम की कुर्सी की गरिमा ही नहीं समझते

brijbhushan sharan singh slams rahul gandhi over bihar election statements
लखनऊ

कौन हैं गैंगरेप मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री? इस वजह से 1 महीने तक जेल से रहेंगे बाहर

gayatri prasad prajapati granted parole know all about former samajwadi party minister lucknow
लखनऊ

उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR; BJP ने वॉर रूम बनाया: फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी होंगी?

sir begins today in 11 states including uttar pradesh
लखनऊ

Mukhtar Ansari Land: जहां कभी माफिया का बंगला था, अब वहीं बसेगें गरीबों के सपनों के घर-डाली बाग की लॉटरी आज

72 फ्लैटों की लॉटरी, 8 हजार से अधिक आवेदकों       (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.