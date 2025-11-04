Gold Silver Rates: सोना-चांदी के भाव फिलहाल स्थिर, शादी का मौसम लाएगा तेजी- बोले सर्राफा व्यापारी

लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अदिश जैन ने बताया कि फिलहाल सोने और चांदी के दाम स्थिर हैं और बाजार में स्थायित्व बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने-चांदी के भाव में कोई विशेष उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। घरेलू मांग सामान्य बनी हुई है, लेकिन नवंबर से शुरू हो रहे शादियों के सीजन में मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में भावों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि खुदरा बाजार में इस समय ग्राहकों की खरीदारी मुख्य रूप से हल्के आभूषणों और सिक्कों तक सीमित है, जबकि भारी आभूषणों की बिक्री शादियों के सीजन के इंतजार में है।