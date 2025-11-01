Gold Price: 45 दिन में बिकेगा 1.5 लाख करोड़ का सोना – शादी सीजन से अर्थव्यवस्था को मिलेगा सुनहरा बल

Gold and Silver Price Update: आगामी 45 दिनों में देश का स्वर्ण उद्योग नई ऊँचाइयों को छूने जा रहा है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के ताज़ा अनुमान के अनुसार इस अवधि में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सोना बिकने की संभावना है। यह अब तक के सबसे बड़े सीज़नल स्वर्ण व्यापारों में से एक होगा। AIJGF की रिपोर्ट बताती है कि देशभर में लगभग 50 लाख शादियाँ होने वाली हैं, और प्रत्येक विवाह में औसतन ₹3 लाख मूल्य का सोना खरीदे जाने का अनुमान है। मौजूदा बाजार दर (₹1.25 करोड़ प्रति किलोग्राम) के अनुसार, यह बिक्री लगभग 120 टन सोने के बराबर होगी।