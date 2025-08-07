ED Raid: निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी पर ED का शिकंजा, रिश्वत और निवेश घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी

सूत्रों के अनुसार इस घोटाले की जड़ें उन निवेश प्रोजेक्ट्स में हैं, जिनमें अभिषेक प्रकाश के कार्यकाल के दौरान नियमों की अनदेखी कर करोड़ों रुपये के निवेश को हरी झंडी दी गई थी। इस पूरे नेटवर्क में निकांत जैन की भूमिका बिचौलिए की बताई जा रही है, जो निवेशकों और सरकारी अधिकारियों के बीच रिश्वत के लेन-देन में अहम कड़ी के तौर पर कार्य कर रहा था। STF द्वारा की गई शुरुआती जांच में सामने आया था कि निकांत जैन ने कई बार सरकारी अनुमति, NOC, नक्शा पास कराने और ज़मीन के उपयोग बदलवाने जैसी प्रक्रियाओं में निवेशकों से मोटी रकम वसूली थी।