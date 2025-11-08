शाहजहांपुर में जमीन विवाद ने ली किसान की जान, गोली चलने से पहले बनाया वीडियो पुलिस को मिले सबूत

अगले दिन जब पुलिस कार्यवाही पूरी करने के बाद परिजन घर लौटे और अरवेश का मोबाइल फोन ऑन किया, तो उन्हें रिकॉर्डिंग में यह वीडियो मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और वीडियो को गांव के कुछ अन्य लोगों को भी दिखाया। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इसे केस डायरी में शामिल कर लिया। परौर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अशोक कुमार सिंह ने पुष्टि की कि वीडियो एक महत्वपूर्ण सबूत है और इससे जांच में काफी मदद मिलेगी। SHO के मुताबिक, वीडियो में गोली चलाने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे आरोपी की पहचान और पुख्ता हो गई है। पुलिस ने आरोपी कल्लू, उसके भाई सोनू और उनके एक अन्य साथी के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है।