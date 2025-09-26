KGMU में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, सीनियर बोला- ‘मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो’

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (क्वीन मैरी) में एक महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने सीनियर पुरुष डॉक्टर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने विभागीय प्रशासन को लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सात दिनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच प्रक्रिया भी सुस्त गति से चल रही है, जिससे पीड़िता में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
घटना 17 सितंबर को विभाग के आईसीयू वार्ड में घटी। पीड़िता कश्मीर की रहने वाली जूनियर रेजिडेंट (द्वितीय वर्ष) हैं और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। विभाग में हाल ही में आईसीयू का प्रमुख पद पुरुष डॉक्टर को सौंपा गया है। आरोपों के अनुसार, रेजिडेंट ने एचडीयू से एक मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया और उसकी जानकारी देने के लिए आरोपी डॉक्टर के चैंबर में पहुंचीं। वहां मरीज से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए सीनियर डॉक्टर ने अचानक उनका हाथ छुआ और कहा, 'मुझे तुम अच्छी लगती हो।' पीड़िता का दावा है कि इससे पहले भी आरोपी ने फोन पर व्यक्तिगत संपर्क करने की कोशिश की थी।
घटना से स्तब्ध होकर पीड़िता ने तुरंत विभाग की चार सीनियर फैकल्टी सदस्यों को अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद उन्होंने रेजिडेंट इंचार्ज को भी पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि, इन सूचनाओं के बावजूद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई तत्काल कदम नहीं उठाया गया। दो दिन बाद, 19 सितंबर को पीड़िता ने क्वीन मैरी प्रशासन को पांच पेज की विस्तृत लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें घटना की पूरी कालानुक्रमिक जानकारी, साक्ष्य और पूर्व घटनाओं का उल्लेख है।
केजीएमयू प्रशासन ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जांच समिति गठित करने की प्रक्रिया चल रही है, मगर पीड़िता का कहना है कि मामला जस का तस बना हुआ है। यह घटना मेडिकल संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों को और गहरा कर रही है। क्वीन मैरी विभाग केजीएमयू का एक प्रमुख केंद्र है, जहां स्त्री रोग और प्रसूति संबंधी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। यहां रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या अधिक होने के कारण विभागीय माहौल संवेदनशील रहता है।