KGMU में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, सीनियर बोला- ‘मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो’

घटना 17 सितंबर को विभाग के आईसीयू वार्ड में घटी। पीड़िता कश्मीर की रहने वाली जूनियर रेजिडेंट (द्वितीय वर्ष) हैं और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। विभाग में हाल ही में आईसीयू का प्रमुख पद पुरुष डॉक्टर को सौंपा गया है। आरोपों के अनुसार, रेजिडेंट ने एचडीयू से एक मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया और उसकी जानकारी देने के लिए आरोपी डॉक्टर के चैंबर में पहुंचीं। वहां मरीज से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए सीनियर डॉक्टर ने अचानक उनका हाथ छुआ और कहा, 'मुझे तुम अच्छी लगती हो।' पीड़िता का दावा है कि इससे पहले भी आरोपी ने फोन पर व्यक्तिगत संपर्क करने की कोशिश की थी।