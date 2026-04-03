India Hockey Selection: भारतीय हॉकी टीम चयन में डॉ. आरपी सिंह की अहम भूमिका, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारी तेज

डॉ. आरपी सिंह का खेल करियर बेहद शानदार रहा है। वह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने सियोल एशियन गेम्स 1986 और बीजिंग एशियन गेम्स 1990 में भाग लिया और पदक विजेता टीम के सदस्य रहे। इसके अलावा एशिया कप 1989 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। विश्व कप के मंच पर भी उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप 1986 और हॉकी वर्ल्ड कप 1990 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहीं, प्री ओलंपिक 1988 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी वह हिस्सा रहे हैं।