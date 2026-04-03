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India Hockey Selection: भारतीय हॉकी टीम चयन में डॉ. आरपी सिंह की अहम भूमिका, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारी तेज

India Hockey Team Selection: पूर्व कप्तान डॉ. आरपी सिंह भारतीय हॉकी टीम चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए बेंगलुरु में ट्रायल आयोजित होंगे, जहां से टीम चुनी जाएगी।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 03, 2026

डॉ. आरपी सिंह करेंगे टीम चयन, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए ट्रायल शुरू (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

डॉ. आरपी सिंह करेंगे टीम चयन, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए ट्रायल शुरू (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

India Hockey Team Selection RP Singh: भारतीय हॉकी के लिए आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अनुभवी खेल प्रशासक व पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डॉ. आरपी सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आगामी एफआईएच पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम के चयन में उनकी अहम भूमिका तय की गई है। यह जिम्मेदारी न केवल उनके अनुभव का सम्मान है, बल्कि भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।

 बेंगलुरु में होगा चयन ट्रायल

भारतीय टीम के चयन की प्रक्रिया के तहत 3 और 4 अप्रैल 2026 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी कमांडर आरके श्रीवास्तव, महानिदेशक हॉकी इंडिया द्वारा दी गई है। इन ट्रायल्स में देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, जहां उनके प्रदर्शन के आधार पर संभावित खिलाड़ियों की सूची तैयार की जाएगी।

 मुख्य चयनकर्ता के रूप में जिम्मेदारी

वर्तमान में डॉ. आरपी सिंह हॉकी इंडिया के मुख्य चयनकर्ता होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक भी हैं। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और प्रदर्शन आधारित होगी, ताकि देश के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम तैयार की जा सके।

 चयन के बाद होगा कड़ा प्रशिक्षण

ट्रायल के माध्यम से चुने गए संभावित खिलाड़ियों को अंतिम टीम में शामिल करने से पहले कठोर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया जाएगा। इसके तहत खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा, जहां उनकी तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेकर खिलाड़ियों को बड़े मंच के लिए तैयार किया जाएगा।

 गौरवशाली खेल करियर

डॉ. आरपी सिंह का खेल करियर बेहद शानदार रहा है। वह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने सियोल एशियन गेम्स 1986 और बीजिंग एशियन गेम्स 1990 में भाग लिया और पदक विजेता टीम के सदस्य रहे। इसके अलावा एशिया कप 1989 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। विश्व कप के मंच पर भी उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप 1986 और हॉकी वर्ल्ड कप 1990 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहीं, प्री ओलंपिक 1988 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी वह हिस्सा रहे हैं।

 घरेलू स्तर पर भी शानदार उपलब्धियां

राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। वह सब जूनियर, जूनियर, स्कूल, सीनियर नेशनल और नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। खेल के मैदान से प्रशासन तक का उनका सफर प्रेरणादायक रहा है, जहां उन्होंने हमेशा हॉकी के विकास को प्राथमिकता दी है।

 यूपी में हॉकी को नई पहचान

वर्तमान में डॉ. आरपी सिंह उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में कई बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का सफल आयोजन किया गया है। इनमें 2016 में लखनऊ में आयोजित जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप और 2019 की इंडो-फ्रांस महिला हॉकी टेस्ट सीरीज प्रमुख हैं। इन आयोजनों ने उत्तर प्रदेश को हॉकी के मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है।

आने वाले टूर्नामेंट पर नजर

एफआईएच पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 15 से 31 अगस्त 2026 तक किया जाएगा, जबकि एशियन गेम्स 2026 14 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे। इन दोनों टूर्नामेंटों में भारत की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा।

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Updated on:

03 Apr 2026 01:43 am

Published on:

03 Apr 2026 01:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / India Hockey Selection: भारतीय हॉकी टीम चयन में डॉ. आरपी सिंह की अहम भूमिका, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारी तेज

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