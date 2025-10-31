‘क्या आप रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ हैं?’पूर्व CM दिनेश शर्मा ने SIR को लेकर विपक्ष को घेरा

RJD नेता तेजस्वी यादव के हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के वादे पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि वे केवल झूठ फैलाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 3.16 लाख करोड़ का बजट है और आप 6 लाख करोड़ का वेतन देने की बात करते हैं। आप झूठ बोलते हैं। झूठ मत फैलाओ, बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनको बरगलाया नहीं जा सकता। छठी मैया को लेकर दिए बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू संस्कृति की जानकारी नहीं है। छठी मैया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है।