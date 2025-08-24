Ganesh Puja: गणेशोत्सव की धूम: अक्षरधाम पंडाल, 52.5 फुट शिवलिंग और तलवारबाजी के करतब

Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Ganesh Utsav Lucknow: लखनऊ में इस बार गणेश उत्सव भव्यता और थीम का संगम बनेगा। झूलेलाल वाटिका में अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर विशाल पंडाल, निशातगंज में 52.5 फुट का शिवलिंग पंडाल और अलीगंज में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम लोगों को आकर्षित करेगी। मुंबई से आए कलाकार तलवारबाजी के करतब दिखाएँगे।

Aug 24, 2025

Ganesh Utsav Celebration: इस बार राजधानी में गणेशोत्सव भव्यता और विविधता का अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में स्थापित होने वाले गणपति पंडाल न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र होंगे, बल्कि अपनी अनोखी थीम और विशाल संरचना से भी लोगों को आकर्षित करेंगे। सबसे खास तैयारियों में से एक है झूलेलाल वाटिका में तैयार हो रहा अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना भव्य पंडाल। इस पंडाल में भक्तों को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जैसी भव्यता का अनुभव होगा और वहीं विराजमान होंगे विघ्नहर्ता गणपति। आयोजकों का दावा है कि यह पंडाल न केवल राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनेगा।

अक्षरधाम थीम पंडाल : 100 फुट चौड़ा, 150 फुट लंबा और 80 फुट ऊँचा

आयोजन समिति के संरक्षक भारत भूषण ने बताया कि गणेश उत्सव का आयोजन 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। समिति के महामंत्री सतीश चंद्र अग्रवाल के अनुसार, इस पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता से 21 अनुभवी कारीगर एक महीने से लगातार काम कर रहे हैं।समिति अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि पंडाल की चौड़ाई 100 फुट, लंबाई 150 फुट और ऊँचाई लगभग 75 से 80 फुट होगी। इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर की भव्यता का अनुभव भी होगा, जिससे श्रद्धालु अपने शहर में ही भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देख पाएंगे।

निशातगंज में 52.5 फुट का शिवलिंग पंडाल, रिकॉर्ड दर्ज कराने की तैयारी

पेपर मिल कॉलोनी, निशातगंज में इस बार गणेश पंडाल शिवलिंग के आकार में तैयार हो रहा है, जिसकी ऊँचाई 52.5 फुट होगी। आयोजक प्रतीक सिन्हा और आलोक आचार्य ने बताया कि यह संरचना एशिया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास रहेगा, क्योंकि इतने ऊँचे शिवलिंग के आकार का पंडाल देश में कहीं और नहीं है। यहाँ भी पंडाल की सजावट के लिए कोलकाता से आए कारीगर बांस और कपड़े का उपयोग कर रहे हैं। गणेश उत्सव 27 अगस्त से 5 सितंबर तक मनाया जाएगा।

अलीगंज में 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम

राजा गणेश पूजा सेवा समिति अलीगंज की ओर से 13वां श्री गणेश जन्मोत्सव 27 से 31 अगस्त तक गुलाब वाटिका अपार्टमेंट में आयोजित होगा। समिति अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल और महामंत्री शरद तिवारी के अनुसार, इस बार का पंडाल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर तैयार किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी मनीष गुप्ता ने बताया कि कोलकाता के एक दर्जन कारीगर 20 दिनों से इस पंडाल को सजाने में लगे हुए हैं। थीम के अनुसार पंडाल में विशेष सजावट और संदेश दिए जाएंगे।

चौक में मुंबई की तर्ज पर तलवारबाजी के करतब

मराठी समाज उत्तर प्रदेश द्वारा चौक में आयोजित होने वाला गणेशोत्सव इस बार और भी खास होगा। श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से राम मनोहर लोहिया लॉन में आयोजित 40वें गणेशोत्सव में पहली बार मुंबई के मर्दानी अखाड़ा और बहुउद्देशीय सेवा संस्था के युवा तलवारबाजी और शस्त्र प्रदर्शन करेंगे। मराठी समाज के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पाटिल ने बताया कि वर्ष 1985 में शुरू हुआ यह उत्सव लगातार भव्यता प्राप्त कर रहा है। अध्यक्ष विकास पाटिल और वरिष्ठ महामंत्री सचिन ने कहा कि शोभायात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ बप्पा की इको-फ्रेंडली प्रतिमा मुंबई से लाई जाएगी, और उत्सव 27 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा।

शहर के अन्य प्रमुख आयोजन

  • जगन्नाथ सेवा समिति – वायरलेस चौराहा, महानगर स्थित हनुमान मंदिर के पास गणेशोत्सव 27 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। मूर्ति स्थापना 27 अगस्त को शाम 5 बजे की जाएगी।
  • अमीनाबाद का राजा – संयोजक अतुल अवस्थी ने बताया कि 27 अगस्त से 2 सितंबर तक होने वाले उत्सव में ‘स्वदेशी अपनाओ’ का संदेश दिया जाएगा।
  • श्री गणेश युवा मंडल, अहियागंज – बिहारी जी मंदिर, नारायण दास गली में 27 अगस्त से गणेश उत्सव प्रारंभ होगा।

गणेशोत्सव की भव्यता, सुरक्षा और आस्था का संतुलन

लखनऊ में इस बार गणेशोत्सव सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि भव्यता, थीम और रिकॉर्ड बनाने की होड़ का भी केंद्र बन रहा है। अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बना विशाल पंडाल, 52.5 फुट का शिवलिंग पंडाल और तलवारबाजी के लाइव प्रदर्शन जैसी अनोखी झलकियाँ राजधानीवासियों को सालों तक याद रहेंगी। आयोजकों का कहना है कि सभी पंडाल इको-फ्रेंडली सामग्री से बनाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। साथ ही भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस व स्वयंसेवकों की टीम तैनात रहेगी।

24 Aug 2025 09:57 am

