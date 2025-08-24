Ganesh Puja: गणेशोत्सव की धूम: अक्षरधाम पंडाल, 52.5 फुट शिवलिंग और तलवारबाजी के करतब

मराठी समाज उत्तर प्रदेश द्वारा चौक में आयोजित होने वाला गणेशोत्सव इस बार और भी खास होगा। श्री गणेश उत्सव मंडल चौक की ओर से राम मनोहर लोहिया लॉन में आयोजित 40वें गणेशोत्सव में पहली बार मुंबई के मर्दानी अखाड़ा और बहुउद्देशीय सेवा संस्था के युवा तलवारबाजी और शस्त्र प्रदर्शन करेंगे। मराठी समाज के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पाटिल ने बताया कि वर्ष 1985 में शुरू हुआ यह उत्सव लगातार भव्यता प्राप्त कर रहा है। अध्यक्ष विकास पाटिल और वरिष्ठ महामंत्री सचिन ने कहा कि शोभायात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ बप्पा की इको-फ्रेंडली प्रतिमा मुंबई से लाई जाएगी, और उत्सव 27 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा।