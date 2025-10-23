Gold Price: दिवाली के बाद धड़ाम हुआ सोना, टूटा 12 साल का रिकॉर्ड- चांदी की चमक भी हुई फीकी

Gold Price Crash: त्योहारी रौनक खत्म होते ही कीमती धातुओं के बाजार में भूचाल आ गया है। दिवाली के बाद सोने की कीमतों में ऐसी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं चांदी की चमक भी फीकी पड़ गई है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, यह गिरावट न केवल मुनाफावसूली का परिणाम है, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के दबाव का भी असर है। मंगलवार 21 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 6.3% तक लुढ़क गया। वहीं चांदी 7.1% तक टूट गई। बुधवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। एशियाई बाजार में सोने की कीमत 2.9% गिरकर 4004.26 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची, जबकि चांदी 47.89 डॉलर प्रति औंस पर सिमट गई। दो दिनों में निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए।