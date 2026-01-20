Gold Price: सर्राफा बाजार में ऐतिहासिक उछाल, चांदी तीन लाख के पार, सोना 1.49 लाख पर पहुँचा

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि कीमतें ऊँची होने के बावजूद बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा नहीं है। निवेश उद्देश्य से खरीदारी जारी है, खासकर चांदी में। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में स्थिरता आने के बाद खुदरा मांग में भी सुधार देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ इसी तरह बनी रहती हैं तो सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, इतनी तेज़ बढ़त के बाद मुनाफावसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।