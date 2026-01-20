20 जनवरी 2026,

लखनऊ

Gold Price: सर्राफा बाजार में ऐतिहासिक उछाल, चांदी तीन लाख के पार, सोना 1.49 लाख पर पहुँचा

Gold Silver Price: सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। चांदी तीन लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुँच गई है, जबकि सोना 1 लाख 49 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों ने निवेश से पहले सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 20, 2026

चांदी 3 लाख के पार, सोना ₹1,49,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

चांदी 3 लाख के पार, सोना ₹1,49,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Gold and Silver Prices:  सर्राफा बाजार में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई ऊँचाइयों को छू लिया है। हालिया दरों के अनुसार चांदी पहली बार ₹3 लाख प्रति किलो के पार पहुँच गई है, जबकि सोना भी ₹1,49,000 प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस अप्रत्याशित तेजी ने निवेशकों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

अब तक की सबसे बड़ी तेजी

सर्राफा कारोबार से जुड़े जानकारों के अनुसार, यह तेजी अब तक की सबसे बड़ी तेजी मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर में उतार-चढ़ाव, महंगाई की आशंकाएं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ता झुकाव इस उछाल के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही घरेलू मांग और शादी-विवाह के सीजन की आहट ने भी कीमतों को सहारा दिया है।

चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड

चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। आभूषण और निवेश दोनों ही श्रेणियों में चांदी की मांग तेज़ी से बढ़ी है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा दरों के अनुसार, चांदी (ज्वेलरी ग्रेड) की कीमत ₹3,03,100 प्रति किलो तक पहुँच चुकी है। यह स्तर सर्राफा इतिहास में एक नया कीर्तिमान माना जा रहा है।

सोने की चमक भी बरकरार

सोने की बात करें तो इसमें भी लगातार मजबूती बनी हुई है। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹1,49,100 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,37,500 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹1,13,600 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुँच गया है। ये सभी दरें खुदरा ग्राहकों के लिए हैं, जिनमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन का रेट अपडेट

LKO RATE UPDATE – SARAFA ASSOCIATION के तहत जारी ताज़ा सूची के अनुसार, खुदरा ग्राहकों के लिए बिक्री दरें इस प्रकार रहीं:

सोना (10 ग्राम):

  • 24 कैरेट – ₹1,49,100
  • 22 कैरेट (92%) – ₹1,37,500
  • 18 कैरेट (76%) – ₹1,13,600

चांदी (ज्वेलरी):

  • ₹3,03,100 प्रति किलो
  • (जीएसटी, मेकिंग और हॉलमार्क चार्ज अतिरिक्त)

निवेशकों में बढ़ा रुझान

इस ऐतिहासिक तेजी के चलते निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने और चांदी की ओर बढ़ा है। शेयर बाजार में अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच कीमती धातुएँ सुरक्षित निवेश का विकल्प बनकर उभरी हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में भी इनकी मांग बनी रह सकती है।

विशेषज्ञों की सलाह

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन (CAT) के संयोजक विनोद महेश्वरी ने मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोने और चांदी में आई यह तेजी ऐतिहासिक है, लेकिन निवेशकों को भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोना और चांदी दोनों ही दीर्घकालिक निवेश के लिए अच्छे विकल्प हैं, लेकिन मौजूदा ऊंचे स्तरों को देखते हुए निवेश से पहले किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य लेनी चाहिए।”

आम ग्राहकों पर असर

तेजी का असर आम ग्राहकों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शादी-विवाह और पारंपरिक आयोजनों के लिए आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में फिलहाल कुछ कमी आई है। कई ग्राहक कीमतें स्थिर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सीमित बजट में हल्के आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं।

सर्राफा कारोबारियों की प्रतिक्रिया

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि कीमतें ऊँची होने के बावजूद बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा नहीं है। निवेश उद्देश्य से खरीदारी जारी है, खासकर चांदी में। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में स्थिरता आने के बाद खुदरा मांग में भी सुधार देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ इसी तरह बनी रहती हैं तो सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, इतनी तेज़ बढ़त के बाद मुनाफावसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

