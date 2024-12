Gold Price: सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट, UP में इतना सस्ता हुआ गोल्ड

लखनऊ में सोने के दाम (Gold Price in Lucknow) लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना 71, 650 रुपये प्रति प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का रेट 78,150 रुपये है। वहीं, गाजियाबाद में 22 कैरेट सोने का भाव (Gold Price in Ghaziabad) 71, 650 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का दाम 78,150 रुपये प्रति प्रति 10 ग्राम है।

नोएडा में 22 और 24 कैरेट सोने का भाव नोएडा में 22 कैरेट सोने का दाम (Gold Price in Noida) 71, 650 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरट सोने का दाम

78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मेरठ में 22 कैरट सोने का भाव (Gold Price in Meerut) 71, 650 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरट सोने का भाव 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

आगरा में सोने का भाव आगरा में 22 कैरेट सोने के दाम(Gold Price in Agra) 71, 650 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरट सोने का दाम 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अयोध्या में 22 कैरेट सोने के दाम(Gold Price in Ayodhya) 71, 650 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि, 24 कैरट सोने का दाम 78,150 रुपये है। कानपुर में 22 और 24 कैरेट सोने के दाम (Gold Price in Kanpur) 71, 650 और 78,150 रुपये प्रति 10 ग्राम है।