Gold Price Today: दिवाली से पहले चमका सोना, चांदी भी पहुंची नई ऊंचाई पर, बोले व्यापारी

Gold and Silver Prices Surge Ahead of Diwali: दीपावली से पहले सोने-चांदी के दामों में एक बार फिर तेजी का दौर शुरू हो गया है। सर्राफा बाजार में जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना ₹1,28,200 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,18,500 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹97,900 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का भाव ₹1,79,300 प्रति किलो दर्ज किया गया। यह दरें लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी की गई हैं। एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बाजार में खरीदारी बढ़ने लगी है। सोने और चांदी दोनों में मांग के चलते दामों में मजबूती बनी हुई है।
सोने के भाव में आई तेजी के पीछे मुख्य कारण निवेशकों की बढ़ती रुचि मानी जा रही है। दिवाली, धनतेरस और शादी के सीजन को देखते हुए लोग आभूषणों की खरीदारी में जुट गए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा जैसे बड़े शहरों के बाजारों में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विनोद माहेश्वरी ने बताया कि त्योहारी सीजन में सोना-चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इस बार भी लोगों में उत्साह है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में मांग के चलते दाम ऊंचे बने हुए हैं।”
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कीमती धातुओं के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में स्थिरता और मध्य-पूर्व के तनावपूर्ण हालातों के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बना है। कॉमेक्स बाजार में सोना 2340 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी का भाव भी मजबूती दिखा रहा है। औद्योगिक मांग और निवेशकों की दिलचस्पी के कारण इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिला है।
लखनऊ के अमीनाबाद, हजरतगंज, चौक और आलमबाग जैसे इलाकों के सर्राफा बाजारों में त्योहारी खरीदारी का उत्साह दिखने लगा है। कई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है। आभूषण कारोबारी बता रहे हैं कि इस बार ग्राहकों की रुचि लाइटवेट और डिज़ाइनर ज्वेलरी की ओर ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है कि सोने-चांदी की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद खरीदारी का उत्साह कम नहीं हुआ। कई ग्राहक निवेश के उद्देश्य से भी सोना खरीद रहे हैं।
बीते एक वर्ष में सोने के दामों में करीब 20 से 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,06,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जबकि अब यह ₹1,28,200 तक पहुंच गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर रहता है और कच्चे तेल के दाम स्थिर बने रहते हैं तो सोने में और बढ़ोतरी की संभावना है।
|प्रकार
|शुद्धता
भाव (प्रति 10 ग्राम)
टिप्पणी
|सोना
|24 कैरेट
|₹1,28,200
|निवेश और बुलियन खरीदारी में मांग
|सोना
|22 कैरेट
|₹1,18,500
|ज्वेलरी निर्माण के लिए लोकप्रिय
|सोना
|18 कैरेट
|₹97,900
|डिजाइनर ज्वेलरी में प्रयोग
|चांदी
|ज्वेलरी ग्रेड
|₹1,79,300 प्रति किलो
|तेजी का रुख कायम
GST, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त)
लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी का कहना है कि त्योहारों और विवाह सीजन के चलते सोने-चांदी की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के कारण आगे भी दामों में उछाल संभव है। हालांकि, सरकार की नीतियां स्थिर रहीं तो दीपावली तक दाम स्थिर रह सकते हैं। अन्य व्यापारियों का कहना है कि जैसे-जैसे दिवाली करीब आएगी, खरीदारी का रुझान और बढ़ेगा, जिससे बाजार में तेजी बनी रहेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई निवेश के रूप में सोना खरीदना चाहता है, तो उसे 24 कैरेट गोल्ड कॉइन या बुलियन का विकल्प चुनना चाहिए। जबकि आभूषण खरीदने वाले उपभोक्ताओं को हॉलमार्क की जांच अवश्य करनी चाहिए।
