Gold Price Today: दिवाली से पहले चमका सोना, चांदी भी पहुंची नई ऊंचाई पर, बोले व्यापारी

Gold and Silver Prices Surge Ahead of Diwali: दीपावली से पहले सोने-चांदी के दामों में एक बार फिर तेजी का दौर शुरू हो गया है। सर्राफा बाजार में जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना ₹1,28,200 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,18,500 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹97,900 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का भाव ₹1,79,300 प्रति किलो दर्ज किया गया। यह दरें लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी की गई हैं। एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बाजार में खरीदारी बढ़ने लगी है। सोने और चांदी दोनों में मांग के चलते दामों में मजबूती बनी हुई है।