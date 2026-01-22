Gold Rate: सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए सोने-चांदी के नए खुदरा भाव, ग्राहकों को मिली पारदर्शी जानकारी

Gold Price: स्थानीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर सर्राफा एसोसिएशन द्वारा नए खुदरा बिक्री दर (Retail Sale Rates) जारी कर दिए गए हैं। ये दरें 10 ग्राम के आधार पर तय की गई हैं और आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई हैं। सर्राफा एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि इन दरों में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त होंगे। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार, शुद्धता और कैरेट के आधार पर सोने की कीमतों में अंतर रखा गया है, ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार सही विकल्प चुन सकें।

