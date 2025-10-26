Gold Price Today: सोना–चांदी फिर महंगा: 75 जिलों में बढ़े दाम, जानें आज का नया रेट

सोने–चांदी के दामों में फिर उछाल: 75 जिलों में बढ़ी चमक (फोटो सोर्स : AI)
Gold & Silver Price Surge in 75 Districts: अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता और त्योहारी सीजन की शुरुआत के कारण सोने–चांदी के दामों में लगातार तेजी का क्रम जारी है। सर्राफा बाजार में मंगलवार को 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।
(Gst, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज अतिरिक्त)
|सोना
|शुद्धता
रेट (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट
|99.9%
|1,27,900
|22 कैरेट
|92%
|1,18,000
|18 कैरेट
|76%
|97,200
|धातु
|रेट
|चांदी ज्वेलरी
|1,58,000 रुपये/किलो
(रेट : सर्राफा एसोसिएशन — विनोद माहेश्वरी)
उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित सभी 75 जिलों में आज के अपडेट के साथ सोना और चांदी की कीमतों में 600–1200 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में यह तेजी और भी ज़ोर पकड़ सकती है, क्योंकि:
यही वजह है कि घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की चमक लगातार बढ़ रही है।
चांदी के रेट भी अब आसमान छूने लगे हैं। औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी हर दिन नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। ज्वेलरी ग्रेड चांदी आज 1,58,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में चांदी में 2000-5000 रुपये प्रति किलो तक और उछाल आ सकता है।
सोने के दामों में उछाल के साथ नकली और मिलावटी सोना बेचने वालों की भी सक्रियता बढ़ जाती है। इसलिए ग्राहकों को खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।
> हॉलमार्क अवश्य देखें
> गोल्ड टेस्टिंग मशीन से जांच
> मैगनेट टेस्ट
> अधिक चमक से सावधान
.> बिल अवश्य लें
यदि किसी का सोना खरीदने का प्लान है, तो आज का समय “रुककर देखने” से बेहतर “थोड़ा-थोड़ा खरीदने” की रणनीति अपनाने का है।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसके साथ ही चांदी भी भविष्य में बड़े मुनाफे का विकल्प बनती जा रही है। सोने–चांदी की चमक जब तक वैश्विक बाजार से प्रभावित होती रहेगी, तब तक भारत का सर्राफा बाजार भी तेज बना रहेगा।
