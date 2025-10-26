Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोना–चांदी फिर महंगा: 75 जिलों में बढ़े दाम, जानें आज का नया रेट

Gold Silver Rates Update: सोने और चांदी के दाम लगातार नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं। लखनऊ सहित 75 जिलों में 22 और 18 कैरेट सोने के रेट बढ़ गए हैं, वहीं चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। त्योहारी और शादी सीजन की मांग बढ़ने से सर्राफा बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 26, 2025

सोने–चांदी के दामों में फिर उछाल: 75 जिलों में बढ़ी चमक (फोटो सोर्स : AI)

सोने–चांदी के दामों में फिर उछाल: 75 जिलों में बढ़ी चमक (फोटो सोर्स : AI)

Gold & Silver Price Surge in 75 Districts: अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता और त्योहारी सीजन की शुरुआत के कारण सोने–चांदी के दामों में लगातार तेजी का क्रम जारी है। सर्राफा बाजार में मंगलवार को 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।

नया रेट अपडेट (लखनऊ – रिटेल सेल के लिए)

(Gst, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क चार्ज अतिरिक्त)

सोनाशुद्धता
रेट (₹/10 ग्राम)
24 कैरेट99.9%1,27,900
22 कैरेट92%1,18,000
18 कैरेट76%97,200
धातुरेट
चांदी ज्वेलरी1,58,000 रुपये/किलो

(रेट : सर्राफा एसोसिएशन — विनोद माहेश्वरी)

75 जिलों में महंगा हुआ सोना–चांदी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित सभी 75 जिलों में आज के अपडेट के साथ सोना और चांदी की कीमतों में 600–1200 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में यह तेजी और भी ज़ोर पकड़ सकती है, क्योंकि:

  • . त्योहारी सीजन में मांग बढ़ेगी
  • . डॉलर इंडेक्स में उतार–चढ़ाव जारी
  • . वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता
  • . निवेशकों का झुकाव सोने की तरफ

यही वजह है कि घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की चमक लगातार बढ़ रही है।

चांदी 1.58 लाख रुपये/किलो पर

चांदी के रेट भी अब आसमान छूने लगे हैं। औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी हर दिन नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। ज्वेलरी ग्रेड चांदी आज 1,58,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में चांदी में 2000-5000 रुपये प्रति किलो तक और उछाल आ सकता है।

उपभोक्ताओं को सावधान रहने की जरूरत

सोने के दामों में उछाल के साथ नकली और मिलावटी सोना बेचने वालों की भी सक्रियता बढ़ जाती है। इसलिए ग्राहकों को खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।

असली सोना कैसे पहचानें

> हॉलमार्क अवश्य देखें

  • सोने पर BIS Hallmark का निशान दर्ज हो:
  • BIS लोगो
  • शुद्धता (22K – 916, 18K – 750, 24K – 999)
  • ज्वेलर का पहचान चिह्न
  • परीक्षण केंद्र का चिन्ह
  • बिना हॉलमार्क के सोना कभी न खरीदें

> गोल्ड टेस्टिंग मशीन से जांच

  • दुकानदार से तुरन्त मशीन टेस्ट करवाएं
  • अगर शुद्धता में कमी होगी तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी।

> मैगनेट टेस्ट

  • सोना चुंबक से चिपकता नहीं है, यदि चिपके तो समझ लें उसमें धातु मिलावट है।

> अधिक चमक से सावधान

  • बहुत अधिक चमकदार सोना अक्सर नकली होता है। वास्तविक सोने की चमक हल्की लेकिन स्थिर होती है।

.> बिल अवश्य लें

  • रिफंड, रिप्लेसमेंट और शुद्धता की गारंटी के लिए खरीदारी हमेशा बिल के साथ करें।

क्यों बढ़ रहे हैं सोने–चांदी के दाम

  • तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई में बढ़ोतरी
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में भू-राजनीतिक तनाव
  • निवेशकों का स्टॉक मार्केट से कीमती धातुओं की ओर रुख
  • भारतीय बाजार में त्योहार और शादी सीजन
  • इन कारणों से कीमती धातुओं का बाजार मजबूत बना हुआ है।

शादी-- त्योहार से पहले खरीदें या बाद में

  • विशेषज्ञों की राय:
  • अभी कीमतें ऊपर हैंआगे और तेजी की संभावनाबजट के अनुसार जल्द खरीदारी करना फायदेमंद

यदि किसी का सोना खरीदने का प्लान है, तो आज का समय “रुककर देखने” से बेहतर “थोड़ा-थोड़ा खरीदने” की रणनीति अपनाने का है।

बाजार का मूड : तेजी बरकरार

वर्तमान स्थिति को देखते हुए निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। इसके साथ ही चांदी भी भविष्य में बड़े मुनाफे का विकल्प बनती जा रही है। सोने–चांदी की चमक जब तक वैश्विक बाजार से प्रभावित होती रहेगी, तब तक भारत का सर्राफा बाजार भी तेज बना रहेगा।

