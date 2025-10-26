Gold Price Today: सोना–चांदी फिर महंगा: 75 जिलों में बढ़े दाम, जानें आज का नया रेट

Gold & Silver Price Surge in 75 Districts: अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता और त्योहारी सीजन की शुरुआत के कारण सोने–चांदी के दामों में लगातार तेजी का क्रम जारी है। सर्राफा बाजार में मंगलवार को 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,27,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।