Gold Silver Rate: सोना-चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट, निवेशकों और ग्राहकों के लिए मौका

Gold Silver Price: सोना और चांदी के बाजार से आज एक राहत भरी खबर आई है। लगातार कई दिनों से चल रही तेजी के बाद आज कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम ₹500 से ₹1000 तक की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि चांदी के भाव में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस गिरावट के चलते बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ गई है और ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी का रुख तेज़ हुआ है। निवेशक भी इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय में सोना-चांदी को हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है।
सोने की कीमत कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होती है। आज बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव इस प्रकार हैं
कई स्थानों पर स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण इन दामों में मामूली अंतर हो सकता है। कुछ व्यापारिक मंडियों में 24 कैरेट सोना ₹99,330 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹99,600 प्रति 10 ग्राम भी दर्ज किया गया है।
विशेषज्ञ बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने-चांदी के दाम डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बदलाव और निवेशकों की बिकवाली से प्रभावित हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिरता ने भी कीमतों पर दबाव बनाया है। घरेलू स्तर पर थोक व्यापारियों ने पुराने स्टॉक को बेचने के लिए भाव कम किए हैं, जिससे खुदरा बाजार में भी दरें नीचे आई हैं। साथ ही, हाल के दिनों में आभूषणों की मांग में आई अस्थायी कमी ने भी इस गिरावट को बढ़ावा दिया है।
सोना खरीदते समय ग्राहकों को शुद्धता की जांच जरूर करनी चाहिए। भारत में सोने की शुद्धता कैरेट और हॉलमार्क से पहचानी जाती है।
बीआईएस (Bureau of Indian Standards) हॉलमार्क वाला सोना खरीदना ग्राहकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है।
कीमतों में गिरावट की खबर सुनते ही कई शहरों में ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। लखनऊ के चौक बाजार में एक ग्राहक ने बताया कि “हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाव थोड़े कम हों। अब जब मौका मिला है, तो शादी के लिए गहनों की खरीदारी कर रहे हैं।” कानपुर के सर्राफा बाजार में भी ग्राहकों की रौनक बढ़ गई है। व्यापारी बताते हैं कि गिरावट के बावजूद लोग सावधानी से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार में और उतार-चढ़ाव आ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात के आधार पर आने वाले हफ्तों में सोना-चांदी के दामों में फिर से तेजी आ सकती है। अमेरिका और यूरोप के आर्थिक आंकड़े, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतें इस पर असर डालेंगी। घरेलू बाजार में त्योहार और शादी-ब्याह का सीजन नजदीक आने के कारण मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में विशेषज्ञ ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि यदि कीमतें उनके बजट के अनुकूल हैं तो जल्द खरीदारी कर लें।