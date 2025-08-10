10 अगस्त 2025,

रविवार

लखनऊ

Gold Silver Rate: सोना-चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट, निवेशकों और ग्राहकों के लिए मौका

Gold &amp; Silver Prices Plunge: सोना और चांदी के दामों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोना ₹500 से ₹1000 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है, जबकि चांदी में लगभग ₹2000 प्रति किलो की कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह खरीददारों और निवेशकों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 10, 2025

Gold Price फोटो सोर्स : Social Media
Gold Price फोटो सोर्स : Social Media

Gold Silver  Price:    सोना और चांदी के बाजार से आज एक राहत भरी खबर आई है। लगातार कई दिनों से चल रही तेजी के बाद आज कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम ₹500 से ₹1000 तक की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि चांदी के भाव में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस गिरावट के चलते बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ गई है और ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी का रुख तेज़ हुआ है। निवेशक भी इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय में सोना-चांदी को हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है।

आज के सोने के ताज़ा दाम

सोने की कीमत कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होती है। आज बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव इस प्रकार हैं

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,02,392
  • 23 कैरेट सोना: ₹99,675
  • 22 कैरेट सोना: ₹91,670
  • 18 कैरेट सोना: ₹74,819

कई स्थानों पर स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के कारण इन दामों में मामूली अंतर हो सकता है। कुछ व्यापारिक मंडियों में 24 कैरेट सोना ₹99,330 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹99,600 प्रति 10 ग्राम भी दर्ज किया गया है।

चांदी के ताजा भाव

  • चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ता और बर्तन व्यापारी दोनों ही खुश हैं।
  • चांदी (999 शुद्धता): ₹1,12,473 प्रति किलो
  • कल की तुलना में लगभग ₹2,000 प्रति किलो की गिरावट
  • कुछ जिलों में चांदी का भाव ₹1,11,200 से ₹1,15,000 प्रति किलो के बीच रहा।

गिरावट के प्रमुख कारण

विशेषज्ञ बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने-चांदी के दाम डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बदलाव और निवेशकों की बिकवाली से प्रभावित हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिरता ने भी कीमतों पर दबाव बनाया है। घरेलू स्तर पर थोक व्यापारियों ने पुराने स्टॉक को बेचने के लिए भाव कम किए हैं, जिससे खुदरा बाजार में भी दरें नीचे आई हैं। साथ ही, हाल के दिनों में आभूषणों की मांग में आई अस्थायी कमी ने भी इस गिरावट को बढ़ावा दिया है।

शुद्ध सोने की पहचान ऐसे करें

सोना खरीदते समय ग्राहकों को शुद्धता की जांच जरूर करनी चाहिए। भारत में सोने की शुद्धता कैरेट और हॉलमार्क से पहचानी जाती है।

  • 375 हॉलमार्क: 37.5% शुद्ध सोना
  • 585 हॉलमार्क: 58.5% शुद्ध सोना
  • 750 हॉलमार्क: 75% शुद्ध सोना
  • 916 हॉलमार्क: 91.6% शुद्ध सोना (22 कैरेट)
  • 990 हॉलमार्क: 99% शुद्ध सोना
  • 999 हॉलमार्क: 99.9% शुद्ध सोना (सबसे शुद्ध)

बीआईएस (Bureau of Indian Standards) हॉलमार्क वाला सोना खरीदना ग्राहकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है।

अपने शहर का रेट कैसे जानें

  • ग्राहक अपने जिले या शहर का ताज़ा सोना-चांदी रेट आसानी से जान सकते हैं।
  • मिस्ड कॉल सुविधा: 8955 6644 33 नंबर पर मिस कॉल दें, और कुछ ही देर में एसएमएस से रेट की जानकारी मिल जाएगी।
  • ऑनलाइन माध्यम: IBJA की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जाकर रोज़ाना के अपडेट देखे जा सकते हैं।

विशेषज्ञों की राय

  • राजेश वर्मा, ज्वेलरी व्यापारी (लखनऊ): “पिछले कुछ हफ्तों में भाव लगातार चढ़ रहे थे, लेकिन आज की गिरावट ग्राहकों के लिए एक अच्छा अवसर है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति स्थिर रही तो यह गिरावट कुछ दिनों तक जारी रह सकती है।”
  • सुमित अग्रवाल, निवेश सलाहकार: “सोना-चांदी हमेशा से लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश विकल्प रहे हैं। ऐसे समय में जब कीमतें कुछ हद तक नीचे आई हैं, निवेशक अपनी खरीदारी शुरू कर सकते हैं।”

ग्राहकों की प्रतिक्रिया

कीमतों में गिरावट की खबर सुनते ही कई शहरों में ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। लखनऊ के चौक बाजार में एक ग्राहक ने बताया कि “हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाव थोड़े कम हों। अब जब मौका मिला है, तो शादी के लिए गहनों की खरीदारी कर रहे हैं।” कानपुर के सर्राफा बाजार में भी ग्राहकों की रौनक बढ़ गई है। व्यापारी बताते हैं कि गिरावट के बावजूद लोग सावधानी से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार में और उतार-चढ़ाव आ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात के आधार पर आने वाले हफ्तों में सोना-चांदी के दामों में फिर से तेजी आ सकती है। अमेरिका और यूरोप के आर्थिक आंकड़े, डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतें इस पर असर डालेंगी। घरेलू बाजार में त्योहार और शादी-ब्याह का सीजन नजदीक आने के कारण मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में विशेषज्ञ ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि यदि कीमतें उनके बजट के अनुकूल हैं तो जल्द खरीदारी कर लें।

