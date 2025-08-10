Gold Silver Rate: सोना-चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट, निवेशकों और ग्राहकों के लिए मौका

Gold Silver Price: सोना और चांदी के बाजार से आज एक राहत भरी खबर आई है। लगातार कई दिनों से चल रही तेजी के बाद आज कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम ₹500 से ₹1000 तक की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि चांदी के भाव में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस गिरावट के चलते बाजार में ग्राहकों की हलचल बढ़ गई है और ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी का रुख तेज़ हुआ है। निवेशक भी इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय में सोना-चांदी को हमेशा सुरक्षित निवेश माना गया है।