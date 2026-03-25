Gold & Silver Prices: सोना-चांदी के दाम में उछाल, खरीदारी से पहले नए रेट और सावधानियां जानें

सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट के अनुसार, खुदरा ग्राहकों के लिए 10 ग्राम सोने की कीमत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (लगभग 92 प्रतिशत शुद्धता) तय किया गया है। इसके अलावा 18 कैरेट सोना 1,10,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (करीब 76 प्रतिशत शुद्धता) पर बिक रहा है।