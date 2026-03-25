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Gold & Silver Prices: सोना-चांदी के दाम में उछाल, खरीदारी से पहले नए रेट और सावधानियां जानें

Gold Price Today:  सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में तेज उछाल, खरीदारी से पहले नए रेट, शुद्धता और सही ज्वेलर का चयन जरूरी, ताकि ग्राहकों को सही मूल्य और गुणवत्ता मिल सके।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 25, 2026

सोना-चांदी के दामों में उछाल, खरीदारी से पहले जानें नए रेट और सही जगह का चयन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सोना-चांदी के दामों में उछाल, खरीदारी से पहले जानें नए रेट और सही जगह का चयन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Gold & Silver Prices Surge: लखनऊ सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते कीमती धातुओं के दाम लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो नए रेट और सही खरीदारी स्थान के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है।

सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट के अनुसार, खुदरा ग्राहकों के लिए 10 ग्राम सोने की कीमत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (लगभग 92 प्रतिशत शुद्धता) तय किया गया है। इसके अलावा 18 कैरेट सोना 1,10,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (करीब 76 प्रतिशत शुद्धता) पर बिक रहा है।

चांदी की बात करें तो ज्वेलरी उपयोग के लिए चांदी की कीमत 2,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए निवेशकों और खरीदारों को सतर्क रहने की जरूरत है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने-चांदी की कीमतों में यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव, डॉलर की स्थिति, महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव के कारण देखी जा रही है। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं।

खरीदारों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि सर्राफा एसोसिएशन द्वारा बताए गए रेट में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग शुल्क शामिल नहीं होते हैं। वास्तविक खरीदारी के समय इन अतिरिक्त शुल्कों को जोड़ने के बाद कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले पूरी लागत का आकलन करना बेहद आवश्यक है।

अब सवाल यह उठता है कि सोना कहां से खरीदा जाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित ज्वेलर्स से ही सोना खरीदना चाहिए। हॉलमार्क युक्त सोना खरीदना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है, क्योंकि यह उसकी शुद्धता की गारंटी देता है। इसके अलावा, बड़े और प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम में बिलिंग और गुणवत्ता की पारदर्शिता भी सुनिश्चित रहती है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आजकल सोना खरीदने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। केवल प्रमाणित और विश्वसनीय वेबसाइट या ब्रांड से ही ऑनलाइन खरीदारी करनी चाहिए। निवेश के उद्देश्य से डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है।

चांदी की खरीदारी के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। ज्वेलरी, सिक्के या बार खरीदते समय उसकी शुद्धता और वजन की जांच अवश्य करें। साथ ही, बिल लेना न भूलें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान आसानी से किया जा सके।

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि शादी-ब्याह के सीजन और त्योहारों के दौरान सोने-चांदी की मांग और बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में और उछाल आ सकता है। ऐसे में यदि आप पहले से योजना बनाकर खरीदारी करते हैं, तो बेहतर सौदा मिल सकता है।

लखनऊ के स्थानीय बाजारों में भी सोने-चांदी की खरीदारी के लिए कई प्रसिद्ध स्थान हैं, जहां गुणवत्ता और विश्वास दोनों मिलते हैं। हालांकि, ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि वे कीमत की तुलना जरूर करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें।

अंततः, सोना-चांदी न केवल आभूषण के रूप में बल्कि निवेश के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले सही जानकारी, विश्वसनीय विक्रेता और बाजार की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। वर्तमान बढ़ते दामों के बीच समझदारी से किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है।

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Published on:

25 Mar 2026 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold & Silver Prices: सोना-चांदी के दाम में उछाल, खरीदारी से पहले नए रेट और सावधानियां जानें

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