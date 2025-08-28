UP News: ये बनने जा रहा पहला निजी स्वामित्व वाला रेलवे स्टेशन; लग्जरी सुविधाओं से होगा लैस!

गोमती नगर रेलवे स्टेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेलवे नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां प्रतिदिन लगभग 76 ट्रेनों का संचालन होता है। यहां प्लेटफॉर्म की संख्या 6 है जो गोरखपुर, छपरा और बरौनी के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इस स्टेशन का पहले ही सौर ऊर्जा सिस्टम, एस्केलेटर, लिफ्ट और नए व्यावसायिक स्थानों जैसी सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा चुका है।