Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Heavy Rain Lucknow: लखनऊ में 117.6 मिमी बारिश, 2017 के बाद अगस्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Heavy Rain: लखनऊ में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई तेज बारिश ने छह साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 117.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 2017 के बाद अगस्त में एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश है। भारी वर्षा से शहर के कई हिस्सों में जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 14, 2025

लखनऊ में मूसलाधार बारिश, अगस्त में 2017 के बाद सबसे अधिक वर्षा दर्ज फोटो सोर्स : Social Media
लखनऊ में मूसलाधार बारिश, अगस्त में 2017 के बाद सबसे अधिक वर्षा दर्ज फोटो सोर्स : Social Media

Heavy Rain August Record Lucknow: राजधानी लखनऊ में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने बीते छह वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार, महज छह घंटे में 117.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो अगस्त माह में 2017 के बाद की सबसे अधिक 24 घंटे की बारिश है। 2017 में इसी अवधि में 161.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी।

रात भर बरसा पानी, शहर के कई हिस्सों में जलभराव

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार रात 08:30 बजे से 11:30 बजे के बीच लखनऊ एयरपोर्ट क्षेत्र में 50 मिमी बारिश दर्ज हुई। इसके बाद 08:30 बजे शाम से 02:30 बजे रात तक शहर के अन्य हिस्सों में 94.8 मिमी वर्षा हुई। कुल मिलाकर 117.6 मिमी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। भारी वर्षा के कारण चारबाग, हुसैनगंज, आलमबाग, अमीनाबाद, अलीगंज, गोमती नगर और हजरतगंज जैसे प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया। कई जगहों पर सड़कें तालाब में बदल गईं और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

School Holidays: मूसलाधार बारिश का कहर: आठ जिलों में स्कूल बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी
देहरादून
देहरादून से लेकर नैनीताल तक भारी वर्षा की चेतावनी, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई फोटो सोर्स : Social Media

ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित

अचानक हुई इस भारी वर्षा ने लखनऊ का यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। देर रात और सुबह के समय कई वाहन पानी में फंस गए। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीमें रात भर पानी निकालने और जाम हटाने के प्रयास में जुटी रहीं। गाड़ियों के फिसलने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई और ट्रांसफार्मर फटने की घटनाएँ भी दर्ज की गईं।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त में सामान्य वर्षा से अधिक पानी गिरा है और अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। विभाग ने नगर निगम और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में भारी वर्षा हो रही है। “लखनऊ में इस तरह की बारिश सामान्य से अधिक है और यह अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती है,” मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।

नगर निगम और प्रशासन की सक्रियता

भारी बारिश की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीमें और पंपिंग सेट्स कई स्थानों पर लगाए गए। जोनल अधिकारियों को जलभराव वाले इलाकों में निगरानी के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने देर रात ही आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट कर दिया और संवेदनशील इलाकों में फायर ब्रिगेड व नगर निगम की अतिरिक्त टीमें भेजीं। नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, “रात भर पंपिंग कार्य किया गया है, लेकिन इतनी तेज बारिश में तत्काल राहत मुश्किल हो जाती है। अगले कुछ घंटों में जलभराव कम होने लगेगा।”

शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ीं

तेज बारिश के कारण कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। पुराने लखनऊ के नक्खास और चौक क्षेत्र में लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्कूलों में कम उपस्थिति रही। स्थानीय निवासी सुनील श्रीवास्तव ने बताया, “सिर्फ तीन घंटे की बारिश में सड़कें डूब गईं। नगर निगम के नाले साफ नहीं हैं, इसलिए पानी तेजी से भर जाता है।”

2017 का रिकॉर्ड टूटा, पर राहत भी

हालाँकि यह बारिश परेशानियाँ लेकर आई, मगर इससे किसानों को राहत भी मिली है। प्रदेश के मध्य भागों में सूखे जैसी स्थिति बन रही थी। धान की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। मौसम विभाग के अनुसार, यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की वर्षा होती रही तो खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा।

मौसम वैज्ञानिकों का विश्लेषण

विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष मानसून की गतिविधि अगस्त में अधिक सक्रिय हो गई है। “तेज हवाओं के साथ लगातार भारी वर्षा ने दिखाया कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। बारिश की तीव्रता और अवधि को देखते हुए यह आंकड़ा 2017 के बाद सबसे ज्यादा है,” मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए.के. सिंह ने कहा।

क्या कहता है डेटा

  • 2017 में अगस्त माह में : 161.8 मिमी बारिश (24 घंटे में)
  • 2023 में अगस्त माह में : 117.6 मिमी बारिश (6 घंटे में)
  • सिर्फ एयरपोर्ट पर : 50 मिमी (08:30 PM – 11:30 PM)
  • अन्य हिस्सों में : 94.8 मिमी (08:30 PM – 02:30 AM)

ये भी पढ़ें

Heavy Rain in UP: फिर बरसेंगे बादल: 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान
लखनऊ
बाढ़ और जलभराव से धान, तिल, ज्वार, बाजरा और सब्जियों को भारी नुकसान फोटो सोर्स : Patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 10:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Heavy Rain Lucknow: लखनऊ में 117.6 मिमी बारिश, 2017 के बाद अगस्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.