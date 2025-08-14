Heavy Rain Lucknow: लखनऊ में 117.6 मिमी बारिश, 2017 के बाद अगस्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

मौसम विभाग ने बताया कि अगस्त में सामान्य वर्षा से अधिक पानी गिरा है और अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। विभाग ने नगर निगम और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में भारी वर्षा हो रही है। “लखनऊ में इस तरह की बारिश सामान्य से अधिक है और यह अगले कुछ घंटों तक जारी रह सकती है,” मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।