Heavy Rain: 23 अगस्त से लौटेगी झमाझम बारिश: पूर्वी यूपी में ज्यादा असर, पश्चिमी जिलों और तराई में भी भीगेंगे आसमान

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में 23 अगस्त से मध्यम से तेज वर्षा होगी। इन इलाकों में लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलेगी। किसानों को खरीफ फसलों (धान, मक्का, अरहर) के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र भी होंगे भीगे, केवल पूर्वी यूपी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी जिलों और तराई क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा के आसार हैं।मेरठ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी।लगातार वर्षा से जलस्तर सुधरेगा और भूजल पुनर्भरण की गति तेज होगी।