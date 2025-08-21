Heavy Rain: 23 अगस्त से लौटेगी झमाझम बारिश: पूर्वी यूपी में ज्यादा असर, पश्चिमी जिलों और तराई में भी भीगेंगे आसमान

Heavy Rains to Return in UP from 23 Aug : उत्तर प्रदेश के मौसम में अगले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी सिस्टम के चलते 23 अगस्त से प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर दोबारा शुरू होने जा रहा है।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में 23 अगस्त से मध्यम से तेज वर्षा होगी। इन इलाकों में लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलेगी। किसानों को खरीफ फसलों (धान, मक्का, अरहर) के लिए यह बारिश वरदान साबित हो सकती है। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्र भी होंगे भीगे, केवल पूर्वी यूपी ही नहीं, बल्कि पश्चिमी जिलों और तराई क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा के आसार हैं।मेरठ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ेगी।लगातार वर्षा से जलस्तर सुधरेगा और भूजल पुनर्भरण की गति तेज होगी।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र तेजी से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है।इसके कारण मानसून की ट्रफ लाइन (Monsoon Trough) फिर से उत्तर भारत की ओर सक्रिय हो रही है।यह सिस्टम कम से कम 3–4 दिन तक सक्रिय रह सकता है, जिससे लगातार वर्षा की संभावना है।
राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मौसम विभाग की चेतावनी पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क करें। किसानों को सलाह दी जाए कि वे खेतों में अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। सिंचाई विभाग को बांधों और नहरों के जलस्तर पर नजर रखने को कहा गया है।