‘हिदुओं को मजबूर होकर पलायन करना पड़ा’, संभल हिंसा रिपोर्ट पर बोले भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी

वहीं,संभल हिंसा पर न्‍यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि संभल हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट में प्रशासन को जिम्‍मेदार नहीं ठहराया गया है। जब दंगे भड़के तब शासन-प्रशासन जिम्‍मेदार था। आतंकी संगठन वहां कैसे पहुंचे? सरकार क्‍या कर रही थी? यह इंटेलिजेंस की विफलता थी। सरकार को मौतों की जिम्‍मेदारी लेनी चाहिए। उन्‍होंने सपा से निष्‍कासित पूजा पाल पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।